ماجد المصري إلى الدراما الخليجية.. «زوجة واحدة لا تكفي»

بمفاجأة جديدة وبعد بطولة ناجحة في موسم رمضان 2023 في مسلسل «ضرب نار» جمعته بالثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وقادته إلى اقتناص جائزة الإبداع والتميز في مهرجان الفضائيات العربية عن دور «زيدان» في العمل، يعود النجم ماجد المصري مجدداً هذا الموسم إلى دراما الشهر الكريم، ليخوض لأول مرة ماراثون الريادة، من جغرافيا مختلفة تتناول حدود الخليج، وذلك بعد إعلان انضمامه إلى فريق عمل المسلسل الكويتي الجديد «زوجة واحدة لا تكفي»، المقرر عرضه في رمضان 2024، ليتشارك تجربة البطولة لأول مرة مع النجمة هدى حسين، وسحر حسين، وفاطمة الصفي، وأحمد إيراج، ونور الغندور، وليلى عبدالله، وناصر الدوسري، ولولوة الملا ونور الشيخ، ونجمة الدراما المصرية آيتن عامر، الذين يناقشون قضايا اجتماعية واقعية ألّفتها للشاشة الصغيرة الكاتبة هبة مشاري حمادة، لتسلمها لرؤية البحريني علي العلي، والمنتج اللبناني جمال سنان.

ولم يُخف النجم حماسه للمشاركة في هذا العمل، فنشر على حسابه في «إنستغرام»، صورة من كواليس العمل، جمعته بالمنتج جمال سنان، أرفقها بتعليق كتب فيه: «مع الصديق الغالي المنتج الكبير جمال سنان، من كواليس مسلسل (زوجة واحدة لا تكفي)، رمضان 2024 إن شاء الله».

ووصف النجم تجربته في الدراما الخليجية في رمضان 2024 للصحافة قائلاً: «تجربة جديدة لي، ومتحمس لها جداً، لذلك اعتذرت عن أعمال كثيرة أخيراً، بسبب تداخل مواعيد التصوير، ووجدت صعوبة بالغة في التنسيق»، كاشفاً عن مفاجآت ستعلن عنها أحداث العمل الذي من المقرر الإعلان عن تفاصيله قريباً من قِبل الجهة المنتجة.

وفي الدراما المصرية يخوض النجم تجربة ثانية، إذ كشف في وقت سابق لوسائل إعلام مصرية، عن انضمامه إلى فريق عمل المسلسل الشعبي «محارب»، إلى جانب النجم المصري حسن الرداد، والذي تدور أحداثه في إطار درامي مشوق حول العديد من القضايا الاجتماعية الراهنة التي يناقشها العمل على امتداد 30 حلقة، فيما يجسد الفنان خلاله دور المحامي الذي يتعرض للعديد من المواقف الفارقة التي تغير مسار حياته. أما الرداد فيلعب في العمل دور الشاب المصري الهارب من الثأر، الذي يعمل سائق «ميكروباص» لسد حاجة أسرته المتوسطة، وتزج به الأقدار في سلسلة من الأزمات.

وتشارك في بطولة العمل - الذي ألفه محمد سيد بشير، وأخرجته شيرين عادل - نرمين الفقي، وأحمد زاهر، وسلولى عثمان، وتامر عبدالمنعم، وكريم عفيفي، ومحمود البزاوي، وآخرون.