حبس المسؤولة عن الأسلحة في موقع فيلم «رست»

خلصت محكمة سانتا بولاية نيو مكسيكو إلى إدانة هانا جوتيريز ريد، المسؤولة عن الأسلحة في موقع فيلم «رست» بالإهمال، بعد السماح بوجود رصاص حي في موقع تصوير الفيلم، ما أدى إلى إطلاق الممثل أليك بالدوين للرصاص دون قصد أثناء التصوير، ومقتل مديرة التصوير هالينا هتشينز.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أنه بعد ساعتين من التشاور في قاعة المحكمة، خلصت لجنة القضاة إلى إدانة جوتيريز بالقتل غير العمد، لكنها برأتها من تهمة التلاعب بالأدلة. وتواجه جوتيريز، الآن، عقوبة السجن لفترة تصل إلى 18 شهراً.

يذكر أن الحادث وقع في أكتوبر 2021، بعد أسبوعين من بدء تصوير الفيلم.

وأطلق بالدوين النار على هيتشيز (42 عاماً) الأم لولد كان يبلغ حين ذاك تسعة أعوام، واخترقت الرصاصة جسد هيتشيز وأصابت كتف المخرج جويل سوزا، الذي نجا وأدلى بشهادته في المحكمة.