الدراما الخليجية 2024.. جاهزة لسباق الأكثر متابعة

أعمال درامية متنوّعة، وموضوعات اجتماعية معاصرة وتراثية، تكرّس ملامح خريطة الأعمال الدرامية والمسلسلات الخليجية، التي سيتابعها الجمهور في الشهر الكريم هذا العام، بحضور نخبة واسعة من النجوم وممثلي الخليج العربي الذين سيتبارون لتقديم الأفضل والفوز بأعلى نسب مشاهدة عبر القنوات التلفزيونية ومنصّات البث الرقمي المختلفة في العالم العربي.

قصص اجتماعية

البداية مع مسلسل «يس عبدالملك» للمؤلف محمد النشمي، والمخرج مناف عبدال، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي ودرامي معاصر حول شخصية بطل العمل التي يجسّدها النجم الكويتي سعد الفرج، إلى جانب عبدالرحمن العقل، حسين المهدي، ليالي دهراب، فتات سلطان، أحمد النجار، روان العلي، ومنصور البلوشي.

بينما تدور أحداث مسلسل «خيوط المعازيب» الذي يشارك فيه كل من: عبدالمحسن النمر، إبراهيم الحساوي، ريم أرحمة، وفيصل الدوخي، في فترة الستينات في حارة «معازيب البشوت»، في فترة اشتهرت فيها منطقة الإحساء السعودية بصناعة البشوت، بالتوازي مع توسع نطاق التجارة ودخول الأقمشة المستوردة والتعليم وتغيّر نمط الحياة.

وتعرض قصة مسلسل «من كثر حبي لك» الصعوبات والتحديات التي تتعرض لها قصص الحب، ونهاياتها المؤثرة والصادمة في كثير من الأحيان. العمل من تأليف نور البدري، وإخراج حسين الحليبي، وبطولة الفنان الكبير إبراهيم الحربي، باسم عبدالأمير، حمد العُماني، نور الشيخ وغيرهم.

ويناقش المخرج فهد شاطي، والكاتب بندر سعيد في مسلسل «سحيلة بنت عديم.. أم الخلاجين»، مجموعة من القضايا الاجتماعية المعاصرة، من خلال هذه الأسطورة الشعبية المعروفة في منطقة الخليج العربي.

موضوعات متعدّدة

وسيتابع الجمهور مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»، للمؤلفة هبة مشاري حمادة، والمخرج علي العلي، والنجمتين هدى حسين ونور الغندور. وتدور الأحداث حول الممرضة (هند)، التي تواجه كثيراً من المشكلات والحوادث التي تنغص عليها حياتها الهادئة.

أما مسلسل «قلم رصاص» فيتناول الأزمات التي عادة ما يواجهها الأزواج، معتمداً في أحداثه على قصة حقيقية وقعت في الكويت عام 1990. العمل من تأليف مريم وإخراج عبدالله التركماني وبطولة ميلا الزهراني وإبراهيم الحربي وحسين الحداد.

ويتصدى مسلسل «بعد غيابك عني» للمخرج سائد الهواري، والكاتبة علياء الكاظمي، لقضايا العنف الأسري، ليسلط الضوء على تجربة (فجر) الفتاة التي تعمل رسامة، وتنتابها مشاعر الحقد والكره تجاه أشقائها، في الوقت الذي يبدأ شقيقها في محاولة تهدئة الأوضاع بينهم أملاً في لم شمل العائلة.

من جانبه، يتناول مسلسل «الفرج بعد الشدة»، الذي ينتمي إلى الدراما التاريخية التراثية، المجاعة والتحديات المنجرة عنها بين عام 1868-1871، وأثرها على الكويت ونجد والمناطق المجاورة. العمل من تأليف مشاري حمود العميري، وإخراج محمد الطوالة، وبطولة كل من صلاح الملا، عبدالله ملك.

كوميديا رمضانية

ولجمهور الكوميديا نصيب في رمضان، إذ سيتابع عشاقها مسلسل «مرضي ودحام» للمؤلفين عبدالله الكندري وفيصل البلوشي، والمخرج عبدالله العراقي، ليرافقوا كلاً من: عبدالناصر درويش، أحمد العونان، بلال عبدالله، وسلطان الفرج، في مشوار الفكاهة الرمضانية الفريدة، التي ستطرحها هذا العام، قصة صديقين يحاول كل منهما تقديم طرق مبتكرة للنصب والسرقة.

على قنوات «دبي للإعلام».. رحلة درامية مشوقة

سيتابع الجمهور على شاشة تلفزيون دبي في رمضان، المسلسل الخليجي «الخن»، للمخرج حسن دشتي، الذي يأخذ المشاهدين في رحلة درامية مشوقة نحو نهاية الأربعينات من القرن الماضي، لمتابعة حكاية طفلة من منطقة زنجبار، تهرب خوفاً من جشع أشقائها الطامعين في تركة والدهم التاجر، الذي تربطه علاقة جيدة مع تجار الكويت، لتجد نفسها على متن سفينة تعمل على خط التجارة البحرية بين الكويت وزنجبار، ما يشكل بالنسبة لها طوق نجاة، حيث تستشعر الدفء والأمان في حضن الأسرة الكويتية.

في حين تدور أحداث المسلسل الخليجي «ورثة بن عاقول» من إخراج عيسى ذياب، وتأليف مريم نصير، في حقبة زمنية غير محددة، وفي إطار كوميدي خفيف يتناول صراعات الباعة والتجار الذين يجتمعون تحت سقف «سوق الجت». يشارك في العمل: الفنان حسن البلام، عبدالعزيز النصار، خالد المظفر، سماح، حصة النبهان، ونوف السلطان.

أما المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، فتعود مجدداً هذا العام إلى الساحة، من خلال مسلسل «منت رايق»، للكاتبة منى النوفلي، وتدور أحداث العمل، حول شخصين يمثلان النقيض في كل شيء، ففي الوقت الذي تبدو فيه بطلة العمل مرحة ومتفائلة، يبدو «شمردل» كارهاً للحياة ومتذمراً من كل شيء.

كما سيتابع الجمهور على قناة سما دبي، المسلسل الاجتماعي «ذاكرة قلب» للمخرج أحمد المقلة، الذي يسرد حكاية «طيف» ابنة البروفيسور غانم، التي تفقد حياتها إثر حادث، ويتم التبرع بقلبها لحليمة التي تعاني ضموراً، لتبدأ بعدها رحلة الكشف عن أسرار متعلقة بالعائلتين، تؤدي إلى توجيه تهمة القتل إلى البروفيسور غانم لأهداف خاصة بأبحاثه.

إضافة إلى ذلك، سيتابع جمهور «سما دبي»، مسلسل «سحيلة بنت عديم.. أم الخلاجين» للمخرج فهد شاطي، والأبطال: إبراهيم الحربي، علي جمعة، عبدالله التركماني، فيصل العميري، وزهرة الخرجي.

سيتابع الجمهور على شاشة تلفزيون دبي في رمضان مجموعة متنوّعة ومشوقة من الأعمال. من المصدر