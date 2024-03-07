غواص عثر على 200 ساعة آبل في قيعان البحيرات يحذر: انتبهوا لساعاتكم

استعاد غواص من إلينوي حوالي 200 ساعة من نوع Apple Watch من قيعان بحيرات متفرقة، محذرا مرتدي هذه الساعات الثمينة من السباحة بها مع أحزمتها الأصلية بسبب عدم متانتها كما يبدو.

وقال داريك لانجوس، وهو غواص في بورت بارينجتون يكسب رزقه باستخدام جهاز الكشف عن المعادن لاستعادة الأشياء المفقودة من المياه في بحيرة تشاين أو ليكس في إنديانا (الولايات المتحدة)، إنه عثر على حوالي 200 ساعة أبل الذكية أثناء غوصه. وقال لانجوس إن جميع الساعات تقريبًا كانت بأحزمتها الأصلية، وبينها ما هو رياضي أو تقليدي.

وقال لانغوس للموقع أن بعض الساعات وجدها بعدما طلب أصحابها منه البحث عنها، فيما عثر على ساعات أخرى أثناء غوصه الاعتيادي.

وأكد أنه يحتفظ بكل ما يجده في الماء على أمل إعادته إلى أصحابه، وتابع: "لم أقم ببيع أي شيء، بما في ذلك خاتم كارتييه مصنوع من الذهب الأبيض، بانتظار إعادته إلى المالك".

وقال لانجوس إن الأشياء الأخرى التي يجدها كثيرًا تحت الماء تشمل الهواتف الذكية والخواتم والمجوهرات والنظارات الطبية.