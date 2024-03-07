شتاء المغرب بأعلى حرارة منذ 1940

سجل المغرب درجات حرارة قياسية هذا الشتاء، بلغت أعلى مستوياتها في شهر يناير، الذي كان الأكثر حرارة في المملكة منذ العام 1940، وفق ما أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أمس الأربعاء.

وقال مسؤول التواصل في المديرية حسين يوعابد «عرف المغرب شهر يناير الأكثر حرارة منذ بدء أولى قياسات الحرارة في 1940».

وأضاف أن متوسط الحرارة في هذا الشهر «كان قياسياً بزائد 3.8 درجات، مقارنة مع المستوى المعتاد خلال الشهر نفسه، ما بين عامي 1991 و2020»، مشيراً إلى تجاوز أرقام قياسية يومية سجلت سابقاً في أقاليم عدة.

وأوضح أن هذه الظاهرة غير العادية «نتيجة ضغط جوي مرتفع خيم على الجزء الغربي لحوض المتوسط (...) حفز لهبوب رياح صحراوية جافة وحارة على بلادنا خلال النهار».

في منتصف فبراير سُجل أيضاً «ارتفاع جد مهم في درجات الحرارة في عموم التراب المغربي، تجاوز المتوسط المعتاد لهذا الشهر بأكثر من 10 درجات في جهات عدة»، وفق ما أضاف يوعابد.