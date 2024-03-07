600 شجرة بأسماء أصحاب همم ومرضى دعماً لعام الاستدامة

انطلقت في الإمارات مبادرة بيئية تتيح لأصحاب الهمم والمرضى الإسهام في تحسين البيئة، من خلال غرس أشجار بأسمائهم، دعماً لـ«عام الاستدامة».

المبادرة تحمل اسم «اسمي.. شجرتي»، أطلقتها مجموعة برايم للرعاية الصحية، لزراعة 600 شجرة نيم وغاف، بهدف الإسهام في جعل بيئة الإمارات صحية وآمنة، تماشياً مع عام الاستدامة في الدولة، جاء ذلك خلال فعالية نظمتها «مجموعة برايم للرعاية الصحية»، بالتعاون مع بلدية دبي، وبمشاركة مركز راشد لأصحاب الهمم، ووزارة التغير المناخي والبيئة.

وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، المهندسة عذيبة القايدي: إن المبادرة تتماشى مع توجه الدولة واستراتيجيتها الخاصة بالمحافظة على البيئة، وتحرص الوزارة على دعم كل المبادرات التي تحقق هذا الهدف.

وقال المؤسس الرئيس التنفيذي لمجموعة برايم للرعاية الصحية، الدكتور جميل أحمد: «إن المبادرة التي أطلقتها المجموعة بالتعاون مع بلدية دبي، تستهدف زراعة 600 شجرة نيم وغاف، حول بحيرة ند الشبا 2، دعماً لـ(عام الاستدامة)».

وأكد أن المبادرة تفتح المجال لكل الموظفين في المجموعة، ممن أكملوا 10 سنوات في الخدمة، وتعطيهم فرصة لزراعة شجر بأسمائهم، تقديراً لجهودهم في العمل.

وتضمنت المبادرة مشاركة أكثر من 25 طفلاً من مركز راشد لأصحاب الهمم، حيث قام كل منهم بزراعة شجرة ترمز إلى المرونة والأمل والالتزام المشترك بالاستدامة.

وقالت مديرة مركز راشد لأصحاب الهمم، مريم عثمان: نعرب عن امتناننا لمجموعة برايم للرعاية الصحية، على رعاية هذه الشراكة العميقة، لم نقم بزراعة الأشجار فحسب، بل قمنا بزراعة الأحلام والضحك، ومستقبل أكثر إشراقاً، وكل شجرة تم وضعها بعناية بأيدي أطفالنا، ترمز إلى المرونة والأمل، إنها أكثر من مجرد لفتة، إنها شهادة على الوحدة والشمول والإرث المستدام الذي نبنيه معاً.

• 25 طفلاً من مركز راشد لأصحاب الهمم زرع كل منهم شجرة ترمز إلى المرونة والأمل والالتزام المشترك بالاستدامة.