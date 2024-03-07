«باريس للأزياء» يرسم ملامح موضة 2024

افتتح أسبوع باريس للأزياء لربيع وصيف 2024 بحضور أشهر نجمات العالم، وتصدرت مشهد الأيام الأولى من الأسبوع مجموعة جيوفاني سكياباريلي.

ومن المعروف أن أسبوع الموضة في باريس، يحدد اتجاهات ويرسم معالم صناعة الأزياء، واتجاهات الموضة الجديدة. الحدث الذي يستمر لتسعة أيام يضم أكثر من 71 عرض أزياء، ويجمع عشاق الموضة والمشاهير والمصممين من حول العالم.

وينتج اقتصاد أسبوع الموضة في باريس أكثر من 433 مليون دولار سنوياً، بحسب تقرير لمركز تعليم وأبحاث إدارة الأعمال الدولية (غلوبال إيدج). وباحتساب المعارض الموازية التي تجذب الآلاف، يصل الإجمالي إلى أكثر من 1.3 مليار دولار.