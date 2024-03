مغنية باكستنانية تنهال ضرباً على مذيع قدم لها عرض زواج على الهواء (فيديو)

انتشر مقطع فيديو صادم لضيفة باكستانية تنهال على الهواء مباشرة ضرباً على مقدم برنامج جماهيري شهير. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو مع تعليقات متضامنة وأخرى ناقدة لهذا التصرف المبالغ به.

ففي تحول مفاجئ للأحداث في البرنامج المباشر "الطلب العام - Public Demand"، وجدت المغنية الباكستانية شازيا منظور نفسها في حوار ساخن مع المضيف والممثل الكوميدي شيري نانها.

وبدأت الواقعة عندما أدلى نانها بملاحظة فاترة حول شهر عسل افتراضي، ما أثار مواجهة غير متوقعة. وقال نانها ممازحا "شازيا، سآخذك مباشرة إلى مونت كارلو لقضاء شهر العسل بعد زواجنا. هل تخبريني في أي درجة ترغبين في السفر؟".

وأثار هذا العرض غضب منظور، ما أدى إلى وقوفها فوراً والهجوم على المذيع حيث انهالت عليه بالصفع والضرب، وأعربت منظور عن استيائها، ووبخت نانها على تصريحاته غير اللائقة، قائلة: "آخر مرة تصرفت بشكل مشابه، مررت لك الأمر على أنه مقلب، لكن هذه المرة أنا جادة. هل هذه هي الطريقة التي تخاطب بها النساء؟ أنت تتحدث عن شهر العسل ؟!".

وعقب ذلك غادرت منصور الاستوديو معلنة رفضها متابعة المشاركة في البرنامج.

Slap kalesh b/w Pakistani Singer Shazia Manjoor and Co-Host of show over making joke on 'Honeymoon' with a Woman

pic.twitter.com/6fehVrq7NS