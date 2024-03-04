بيل جيتس وإيفانكا ترامب وزوكر بيرغ في عرس اسطوري لابن أغنى رجل في آسيا

توافد رجال أعمال ومسؤولون كبار، من جميع أنحاء العالم، وكذلك نجوم من هوليوود وبوليوود على مدينة جامناجار الصغيرة غرب الهند، لحضور مراسم ما قبل زفاف أصغر أبناء الملياردير الهندي موكيش أمباني.

وأقام أغنى رجل في آسيا احتفالات كبيرة تستمر 3 أيام بدأت، الجمعة، قبل 4 أشهر من الزفاف الفعلي لنجله أنانت، وصفتها وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية بأنه "حفل ليس كغيره".

ومن المقرر في يوليو أن يتزوج أمباني الأصغر (28 عاماً) عروسه وصديقته منذ فترة طويلة راديكا ميرشانت (29 عاماً)، وهي ابنة فيرين ميرشانت، الرئيس التنفيذي لشركة "إنكور" للرعاية الصحية (Encore Healthcare)، ورائدة الأعمال شيلا ميرشانت.

وتشمل قائمة الضيوف التي تضم نحو 1200 شخص نجمة البوب ريهانا، ونجم بوليوود شاروخان، والملياردير الأميركي بيل جيتس، ومدير ومؤسس شركة "ميتا" مارك زوكربيرج، والرئيس التنفيذي لشركة جوجل ساندر بيتشاي.

وتضم قائمة الضيوف شخصيات ومشاهير مهمين آخرين، بينهم المؤسس المشارك لشركة إدارة الاستثمارات "بلاك روك" لاري فينك، ورئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر، وإيفانكا ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر، وملك بوتان جيجمي خيسار وانجتشوك وزوجته الملكة جيتسون بيما.

وكتبت ابنة الرئيس السابق ترامب في تهنئة على إنستجرام: "الليلة الأولى في الهند، أمسية سحرية! أطيب تمنياتي إلى أنانت وراديكا بسعادة وحب أبديين أثناء شروعهما في هذه المغامرة الرائعة معاً".

وتواكب مثل هذه الاحتفاليات تقاليد عائلة أمباني المتمثلة في الحفلات الفخمة والباذخة، فيما تبرز النفوذ الاقتصادي والسياسي للملياردير الهندي.

وتحتفل عائلة أمباني بهذا الحدث في مسقط رأس العائلة في مدينة جامناجار، التي يبلغ عدد سكانها نحو 600 ألف شخص وتقع في جزء شبه صحراوي من ولاية جوجارات، حيث توجد أيضاً مصفاة النفط الرئيسية للشركة.

وسيرتدي الضيوف ملابس تقليدية ذات تصميمات مستوحة من الغابات لزيارة مركز إنقاذ حيوانات يديره العريس أنانت. ويضم المركز، الذي تبلغ مساحته 3000 فدان (نحو 1200 هكتار)، والمعروف باسم "فانتارا" (Vantara)، أو "نجمة الغابة" حيوانات تعرضت لإساءة المعاملة، وحيوانات مصابة، أو مهددة بالانقراض؛ وخاصة الأفيال.

وتذكر دعوة الحفل أيضاً أن الضيوف سيبدؤون كل يوم بقواعد لباس جديدة ولوحات إلهامية، فيما يتواجد جيش من مصففي الشعر، وخبراء الماكياج ومصممي الملابس الهندية في فندقهم، لمساعدتهم. وستنظم أيضاً احتفالات هندوسية تقليدية في المعابد.

ومن المقرر تقديم 500 طبق للضيوف، الذين يصل العديد منهم على متن طائرات مستأجرة، من إعداد نحو 100 طاهٍ. وقدمت عائلة أمباني، الأربعاء، وجبات لنحو 51 ألف شخص يعيشون في قرى مجاورة.

من هو موكيش أمباني؟

موكيش أمباني 66 عاماً، هو حالياً عاشر أغنى رجل في العالم بثروة صافية تبلغ 115 مليار دولار، وفقاً لمجلة "فوربس"، وهو أيضاً أغنى شخص في آسيا.

وأصبح أمباني الشخص الحادي عشر في العالم الذي تبلغ ثروته 12 رقماً أو أكثر في عام 2021، بعد زيادة ثروته بمقدار 23.8 مليار دولار في ذلك العام.

وهو رئيس مجلس إدارة شركة "ريلاينس إندستريز" (Reliance Industries)، التي ورثها عن والده في عام 2005، ووسع أنشطته التجارية في مجال الطاقة لتشمل البيع بالتجزئة والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، التي ربحت 27 مليار دولار عام 2020.