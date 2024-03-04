غموض يحيط بحالة الفنان عبدالله الرويشد .. وابنه: الزيارة ممنوعة بأمر الأطباء

لا زال الغموض يسيطر على الحالة الصحية للفنان عبدالله الرويشد، بعد أن كشف نجله خالد أن الزيارة ممنوعة عن والده بتوصية من الأطباء، مؤكداً أن حالته الصحية مستقرة وغير خطيرة.

وكتب إبن النجم الكويتي عبر صفحته في تطبيق إنستغرام: "أحب أطمئنكم أن والدي الفنان عبد الله الرويشد بوضع صحي جيد ولله الحمد، اعتذر ممن لم أستطع الردّ على رسائلهم واتصالاتهم نظراً لكثرة الرسائل”.

وأضاف ابن عبدالله الرويشد ملاحظة باللون الأحمر قائلاً: "الزيارة ممنوعة نظراً لتوصيات الأطباء”.

وتوجّه بالشكر لكل من سأل واتصل للاطمئنان على والده، وطلب من الجميع الدعاء له.

وكان النجم الخليجي قد أدخل إلى مستشفى جابر بالعاصمة الكويتية، يوم الأحد الماضي إثر تعرُّضه لوعكة صحية طارئة، قيل بأنها بداية جلطة ولكن تم علاجها قبل أن تترك أي أثر.