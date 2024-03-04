شركة كورية تقدم لموظفيها مكافأة 75 ألف دولار مقابل إنجاب كل طفل

أثارت شركة البناء الكورية الجنوبية Booyoung Group ومقرها سيول اهتمام الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بإعلانها توزيع 100 مليون وون كوري (75000 دولار) عن كل مرة ينجب فيها أحد الموظفين طفلاً للمساعدة في درء انخفاض معدل المواليد في البلاد، بل إنها تقوم بتأخير المدفوعات لأولئك الذين أنشأوا أسرة قبل تطبيق هذه السياسة.

وأعلن لي جونج كيون (84 عامًا )، مؤسس ورئيس المجموعة العقارية، في اجتماع للموظفين: "إذا استمرت الحالة الحالية لمعدلات المواليد المنخفضة، فسنواجه أزمة وجودية وطنية مثل انخفاض القوى العاملة ونقص القوى العاملة الدفاعية اللازمة للأمن القومي". وأضاف " إن انخفاض معدل المواليد ناتج عن الأعباء المالية والصعوبات في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، لذلك قررنا اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري."

وبالإضافة إلى منح ما مجموعه سبعة مليارات وون كوري (5.25 مليون دولار) للموظفين الذين أنجبوا بشكل جماعي 70 طفلاً منذ عام 2021، تشمل الإجراءات "الجذرية" التي اتخذتها شركة البناء العملاقة إمكانية دفع فاتورة إيجار العائلات الكبيرة.

علاوة على ذلك، فإن الميزة غير المرتبطة بأي قيود ستكون متاحة للموظفين الذكور والإناث في قوتها العاملة التي يبلغ عددها 2500 موظف، حسبما أكدت الشركة لشبكة CNN.

بالإضافة إلى حافز الولادة، يقال إن مجموعة Booyoung تحاول بالفعل تخفيف العبء المالي على الآباء من خلال المساعدة في الرسوم الجامعية لأطفال الموظفين، والنفقات الطبية لأفراد الأسرة المباشرين، وعلاوات الأطفال.

وقد قامت حكومة كوريا الجنوبية بدورها بدعم الإسكان للمتزوجين حديثا، وخفضت تكاليف رعاية ما بعد الولادة للأمهات الجدد، بل وقدمت "دفعة للطفل" بقيمة 2250 دولارا لكل مولود جديد - ولكن هذا لا يكفي لإقناع سكان البلاد الذين يشهدون انخفاضا حادا في إنجاب الأطفال.

وتسجل البلاد حاليا أدنى معدل خصوبة في العالم، حيث ينخفض عدد الأطفال المتوقع لكل امرأة كورية جنوبية إلى 0.78 في عام 2022. ومما يثير القلق أن هذا الرقم من المتوقع أن ينخفض أكثر إلى 0.65 في عام 2025.

وبالمقارنة، يقول الخبراء إن معدل 2.1 ضروري لأي دولة للحفاظ على عدد سكان مستقر دون هجرة.

والآن تضطر الشركات العملاقة في كوريا الجنوبية إلى التدخل ومحاولة عكس الاتجاه الذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض القوى العاملة في البلاد إلى النصف في غضون 50 عامًا: فقد قدمت سامسونج إلكترونيكس، وإل جي إلكترونيكس، وهيونداي، العديد من الامتيازات الصديقة للأطفال بما في ذلك مرافق الرعاية النهارية في مواقع العمل، ومزايا الخصوبة وحتى سنتين من الإجازة الوالدية.