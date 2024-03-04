5.5 ملايين مرتاد لجامع الشيخ زايد الكبير في 2023

عزّز مركز جامع الشيخ زايد الكبير، منذ تأسيسه، رسالة الجامع الحضارية في ترسيخ ثقافة التسامح ومد جسور التقارب والحوار بين ثقافات العالم، إلى جانب دوره كصرح عالمي تقام فيه الشعائر الدينية، مؤكداً تفرّده بأن أصبح مركزاً للتسامح والتواصل الحضاري مع مختلف ثقافات العالم، وما يزخر به الجامع من جماليات وتفاصيل تعبّر عن ثراء العمارة الإسلامية.

وخلال عام 2023 تابع المركز دوره لتأكيد مكانة الجامع وجهة ثقافية سياحية عالمية، إذ حقق الجامع زيادة لافتة في إجمالي مرتاديه بنسبة 70% مقارنة بـ2022، إذ بلغ عدد مرتادي الجامع خمسة ملايين و501 ألف و420 مرتاداً.

وشكل زوّار الجامع من خارج الدولة 81% من ضيوف الجامع، بينما شكل ضيوف الجامع من المقيمين على أرض الدولة 19%، وهو ما يُعدّ مؤشراً لترسيخ الجامع مكانته على خريطة السياحة العالمية، ودوره البارز كحاضن لقيم التسامح والتعايش، من خلال ما يقدم من مبادرات وأنشطة وفعاليات.

وفي إطار دأب المركز على الارتقاء بتجربة الزائر وإثرائها، قدم المركز لزوّاره خلال العام الماضي 5538 جولة ثقافية، قدمها عدد من أخصائيي الجولات الثقافية المؤهلين من أبناء وبنات الوطن، الذين يمثلون الوجه الحضاري للدولة.