الفنانة راي تحصد جوائز قياسية في «بريت أووردز»

فازت المغنية والمؤلفة الموسيقية راي، أول من أمس، في لندن بست جوائز، بما يشمل فئتي فنان وألبوم العام، في حفل توزيع جوائز «بريت» الموسيقية البريطانية، وهو رقم قياسي.

وقالت الفنانة بتأثر خلال تسلمها جائزتها عن فئة ألبوم العام، وجدّتها إلى جانبها: «لا يمكنكم تخيل ما يعنيه هذا بالنسبة لي».

وحصدت المغنية (26 عاماً)، التي كانت مغمورة حتى أشهر قليلة مضت، ست جوائز: أغنية العام لـ«إسكيبيسم» وأفضل فنانة جديدة، وأفضل كاتبة غنائية خلال العام، وفنان العام وألبوم العام عن «ماي توينتي فرست سنتشري بلوز». كما هيمنت على فئة موسيقى «آر آند بي».

وأضافت المغنية التي تجمع موسيقاها بين الـ«آر آند بي» و«الجاز»: «الفنانة التي كانت قبل ثلاث سنوات لم تكن لتصدّق ما تراه اليوم».

ولم يحصل سابقاً أن فاز أي فنان بهذا العدد من الجوائز في حفل «بريت أووردز» خلال أمسية واحدة.

وتعاونت المغنية المولودة في لندن، طويلاً مع فنانين، مثل دافيد غيتا، كما كتبت لبيونسيه، من دون أن تسمح لها شركة إنتاجها في ذلك الوقت، «بوليدور»، بإصدار ألبومها الخاص.