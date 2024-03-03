أردني يهاجم مصلّين في مسجد ويجرح 4 .. والأمن: مريض نفسي

أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، إقدام شخص على طعن 4 مصلين داخل مسجد في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء.

وكان المتحدث باسم الأمن العام الأردني العقيد عامر السرطاوي كشف أن المعتدي الذي ظهر في الفيديو يُعاني من مرض نفسي، وتم القبض عليه.

وأضاف السرطاوي أن الشخص دخل إلى مسجد الصحابة أثناء وقت صلاة العشاء، يوم الأربعاء الماضي، واعتدى بآلة حادة على 4 من المصلين فأُصيبوا بجروح سطحية وتم إسعافهم للمستشفى وحالتهم الآن جيدة.

وكان الفيديو كان أظهر هلع المصلين بعد رؤية المهاجم إلا أن عدداً منهم تصدوا له وبدأوا بضربه ومحاولة السيطرة عليه.

وتمكن المهاجم من الوصول لعدد من المصلين، فأصاب 4 منهم قبل أن يتمكنوا من السيطرة عليه، وإبلاغ الأجهزة الأمنية حيث يخضع الآن للتحقيق معه.

وقال مصلون أنه بدت عليه ملامح الغضب وحاول مهاجمة الإمام، فيما كان يصرخ بكلمات وجمل غير مفهومة، ثم بدأ بتهديد المصلين وشتمهم.