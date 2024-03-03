حاول شراء بورش بشيك قيمته 78 مليون دولار

ألقت الشرطة القبض على رجل من ولاية إنديانا يوم الأربعاء الماضي بعد أن زُعم أنه حاول شراء سيارة بورش من وكالة سيارات بشيك بقيمة 78 مليون دولار، ثم رفض المغادرة عندما تم رفضه.

وتظهر وثائق الاعتقال أن كونور جيمس ليتكا، 21 عامًا، من بلومنجتون بولاية إنديانا، دخل إلى وكالة سانت ماثيوز لبيع سيارات بورش في بولينج بوليفارد ومعه شيك بقيمة 78 مليون دولار على أمل شراء سيارة بورش جديدة. عندما رفض موظفو الوكالة بيع السيارة له، زُعم أن ليتكا ظل يتجول في المدخل الخلفي للوكالة بحثًا عن مفاتيح السيارة دون الإفصاح عن نواياه.

وحين رفض المغادرة مصرا أن يقوم الوكيل ببيعه سيارة بورش، اتصل الموظفون بالشرطة خوفًا من قيامه بشيء متهور.

ويواجه الشاب الغريب الأطوار وفقا لموقع "ويف" الذي نشر الخبر، تهمة التعدي الإجرامي على ممتلكات الغير وتهمة السلوك غير المنضبط.

وقالت شرطة سانت ماثيوز، من خلال التحقيق الذي أجرته، إنها وجدت أنه حاول القيام بشيء مماثل في اليوم السابق لدى وكيل لاند روفر حين حاول شراء سيارة لاند روفر هناك بشيك بقيمة 12 مليون دولار.

ولم تكشف الشرطة طبيعة الشيكات التي كان يحملها معها، وسبب تسجيل هذه الأرقام الكبيرة فيها.