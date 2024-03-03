مخرج فيلم «رست»: أنا أيضاً أصبت بطلقة

تحدّث مخرج فيلم «رست»، جويل سوزا، أمام محكمة أميركية، أمس، عن تفاصيل إصابته هو أيضاً بطلقة نارية من مسدس كان يحمله الممثل أليك بالدوين، في الحادثة التي تسببت في مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز.

وأدلى سوزا بإفادته خلال محاكمة هانا غوتيريز ريد، المسؤولة عن الأسلحة في موقع تصوير الفيلم. وتحوّل تصوير «راست» إلى مأساة في أكتوبر 2021. فقد صوّب أليك بالدوين سلاحاً كان يُفترض أنه يحتوي على رصاصات فارغة فقط، لكن مقذوفة حقيقية تسببت في مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز، وإصابة المخرج جويل سوزا.