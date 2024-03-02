لطيفة بنت محمد: دبي لديها نهج رائد في دعم أصحاب الهمم

شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، الحفل السنوي لمركز دبي للرعاية الخاصة، الذي أقيم برعاية سموها تحت عنوان «هذا حُلمي»، حيث قدّم طلاب المركز لوحات فنية تعبيرية تجسّد قوة الإيمان بتحقيق الأحلام، وأهمية الإرادة والعزيمة والمثابرة في السعي وراء الأهداف لتحقيقها، وأثر ذلك في الارتقاء بالإنسان وحياته.

وأشادت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بجهود القائمين على المركز في دعم طلابه، معربة عن تقديرها لما يقوم به المركز من أدوار فاعلة، وما يقدمه من خدمات في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بمنح أصحاب الهمم كل الاهتمام والرعاية، لتشجيعهم على التحصيل والتعلُّم وتحفيزهم على صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتطوير مشاركاتهم واندماجهم في المجتمع، وتمكينهم كأفراد قادرين على بلوغ أعلى مستويات التميّز في مختلف المجالات.

وقالت سموها: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تضع حكومة دبي ضمن أهم أولوياتها تفعيل أدوار ومشاركة أصحاب الهمم في المجتمع، ضمن نهج رائد يركّز على رعايتهم وتأهيلهم وتهيئة البيئة الداعمة لهم، وضمان المقومات كافة التي تمكنهم من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، إيماناً بقدراتهم الاستثنائية وقدرتهم على بلوغ أعلى مراتب النجاح والتميّز، وهذا هو النهج الذي لطالما سارت عليه دبي في دعم أصحاب الهمم الذين يثبتون قوة إرادتهم وعزيمتهم من خلال ما يحققونه من إبداعات وإنجازات نفخر بها».

خدمات داعمة

وخلال كلمة ألقاها أثناء الحفل، تناول رئيس مجلس إدارة مركز دبي للرعاية الخاصة، الدكتور عبدالله الخياط، أهم نجاحات وإنجازات المركز خلال الفترة السابقة، معرباً عن خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لدورها الفعّال في دعم هذا الحدث، مؤكداً حرص المركز على مواصلة مسيرته ومضاعفة جهوده من أجل تقديم نموذج يُحتذى به في الخدمات الداعمة لأصحاب الهمم، والتي تسعى إلى اتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال، وأن المثابرة في السعي وراء تحقيق الأحلام من أهم الصفات التي يجب يتحلى بها كل إنسان.

وأعربت مديرة مركز دبي للرعاية الخاصة الدكتورة مهشيد صالحي، عن خالص الشكر والامتنان إلى سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لدعمها الدائم وتشجيعها المستمر للمركز، وقالت: «يتمحور الحفل السنوي هذا العام حول أحلام الطلاب وأمنياتهم، ومدى أهمية دور المركز في تحقيقها، وقد سعينا جاهدين لتقديم أعلى مستوى من الخدمات لهم، وتشجيعهم وتحفيزهم على تطوير قدراتهم الفنية والعملية والوظيفية».

وشهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم،، خلال الحفل جانباً من عرض مسرحي موسيقي شارك في إعداده وتقديمه عدد من طلاب المركز، حيث أظهر العرض، الذي حضره أعضاء مجلس إدارة مركز دبي للرعاية الخاصة وجمع من أهالي الطلاب وأصدقائهم، الجهد المبذول من جانب الطلاب، وألقى الضوء على ما يتمتعون به من مواهب فنية ومَلَكات إبداعية متميزة. حضر الحفل كل من مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، ومساعد القائد العام في شؤون الإدارة في شرطة دبي، اللواء أحمد محمد رفيع، وأعضاء مجلس إدارة المركز كمال حمزة، وسعيد خلفان، وعبدالله مطر المزينة.

يُذكر أن «مركز دبي للرعاية الخاصة» مؤسسة غير ربحية، توفر جملة من الخدمات رفيعة المستوى في مجالات التعليم المتخصص لأصحاب الهمم، لتمكينهم من تنمية حصيلتهم العلمية والمعرفية.

لطيفة بنت محمد:

. بتوجيهات محمد بن راشد حكومة دبي تضع رعاية وتأهيل أصحاب الهمم ضمن أهم الأولويات.

. دعم أصحاب الهمم ينطلق من أهمية دورهم في المجتمع، وإيمان كامل بقدراتهم الاستثنائية.