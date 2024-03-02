يوسف حماد: «شارك تانك» يعزز مكانة دبي وجهة لريادة الأعمال

محطات إبداعية كثيرة يقدمها برنامج «شارك تانك دبي» لمشاهدي تلفزيون دبي التابع لـ«دبي للإعلام»، يكشف من خلالها عن أفكار نوعية يجود بها رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يسعون بكل جهد للتعريف بمشاريعهم وأفكارهم ومنتجاتهم المبتكرة أمام لجنة من المستثمرين، في محاولة منهم لإقناعهم بأهمية الاستثمار في أفكارهم مقابل منحهم نسبة معينة في المشروع.

وعلى مدار حلقات البرنامج، يعيش رواد الأعمال لحظات ذهبية يستفيدون خلالها من حصيلة الخبرة والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء لجنة المستثمرين الذين لا يتوقفون عن تقديم استشارات ونصائح ثمينة يمكنها أن تمهد الطريق أمام رواد الأعمال، ليكشف ذلك عن طبيعة الشغف الذي يتمتع به أعضاء لجنة المستثمرين، ومن بينهم رائد الأعمال يوسف حماد، شريك إداري في «بيكو كابيتال»، يقود استراتيجية الشركة والاستثمارات في مجال التكنولوجيا، وشارك في تأسيس شركات في المملكة العربية السعودية والمنطقة، ولا يتوقف عن تقديم خبرته لرواد الأعمال، حيث يعتبر أن عمله هو «مقابلة رواد أعمال جدد، والاستثمار في الأفكار». ويؤكد أن برنامج «شارك تانك دبي» يمثل فرصة ثمينة لأي رائد أعمال لعرض تفاصيل أفكاره والاستثمار فيها.

ويرى يوسف حماد الذي يتمتع منذ صغره بشغف الاستثمار في الأفكار أن «أهمية البرنامج تكمن في قدرته على تعزيز اقتصاد دبي من خلال ما يوفره من دعم لرواد الأعمال ومشاريعهم الناشئة». ويقول: «يوفر البرنامج فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل اللازم من مستثمرين يمتلكون خبرة ومعرفة عالية في الأسواق وقطاع الاستثمار في العديد من المجالات؛ ما يساعد رواد الأعمال الجدد على تطوير أفكارهم ومشاريعهم والارتقاء بها نحو مستويات أعلى. وفي تقديري أن لذلك انعكاسات إيجابية من حيث المساهمة في خلق فرص عمل جديدة، وجذب مزيد من الاستثمارات لدبي؛ ما يعزز مكانة الإمارة وجهة لريادة الأعمال». ويشير إلى أن البرنامج الذي يعرض مساء كل خميس في تمام الساعة 22:30 يبرز ريادة دبي ومكانتها، وما تمتلكه من بيئة داعمة لريادة الأعمال بفضل ما توفره من تسهيلات وفرص كثيرة لرواد الأعمال الجدد.

وأكد حماد أن التمويل يعد أحد أهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال الجدد، حيث يسهم «شارك تانك دبي» في تمكينهم من تجاوز هذا التحدي من خلال تسهيل حصولهم على الدعم المادي الذي يقدمه أحد أعضاء لجنة المستثمرين. ويضيف: «على مدار حلقات البرنامج شهدنا عرض مجموعة متنوعة من الأفكار المبتكرة التي تكشف عن طبيعة تفكير رواد الأعمال وما يتمتعون به من طموحات وأحلام، وما يمتلكونه من مهارات وقدرات مهنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية وحتى العالمية، وبلا شك فإن وجود هذا الكم من الأفكار يكشف عن نماذج ملهمة لرواد الأعمال الناجحين، ما يسهم في رفع مستوى الوعي بريادة الأعمال وتحفيز الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة».

ويوسف حماد هو شريك إداري في شركة «بيكو كابيتال» التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط ذات رأسمال استثماري، وتدير بخبرتها الواسعة أكثر من 500 مليون دولار. ويتمتع حماد بخبرة واسعة تتجاوز 15 عاماً في مجالات الاستثمار والقيادة وإدارة الأعمال، ويسعى دائماً إلى توظيف خبرته ومعرفته المهنية في دعم أفضل مبتكري التكنولوجيا في بداياتهم من خلال الاستثمار في مشاريعهم، فضلاً عن أنه عضو في مؤسسة «كوفمان» الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة.