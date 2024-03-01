القبض على رجل خدع 250 امرأة .. ووعدهن بالزواج

ألقت الشرطة الهندية القبض على رجل خدع أكثر من 250 امرأة على مواقع الزواج ومنصات التواصل الاجتماعي وقام بإغرائهن وأولياء أمورهن لدفع المال له مقابل الزواج.

وحددت الشرطة هوية المتهم بأنه ناريش بوجاري جوسوامي (45 عاما)، وأنه قام بإنشاء ملفات تعريف مزيفة على مواقع الزواج ومنصات التواصل الاجتماعي.

وبدأت الشرطة التحقيق في القضية بعد أن قدم أحد الضحايا بلاغاً ضد الرجل، وبحسب الشرطة، استهدف جوسوامي الأرامل والمطلقات، وقالت الشرطة إنه أرسل رسائل نصية وتحدث إلى النساء في وقت متأخر من الليل واستدرجهن لدفع المال له بعد أن كسب ثقتهن، وفقا لموقع news9live.

وأضافت الشرطة أن المتهم البالغ من العمر 45 عامًا أنشأ ملفات شخصية على الإنترنت باستخدام صور الشباب وتظاهر بأنه مسؤول جمركي ومهندس برمجيات.

وكشفت الشرطة أن المتهم خدع 259 امرأة وتظاهر بأنه مسؤول الجمارك في المطار ومهندس برمجيات، مستخدماً بطاقات SIM مفعلة مسبقًا للتحدث مع هؤلاء النساء.

وكان المتهم قد دعا والدي إحدى ضحاياه إلى بنغالورو لمقابلته وأخذ منهما 10000 روبية في محطة السكة الحديد قائلاً إنه يريد حجز تذكرة لأقاربه وهرب من محطة السكة الحديد.