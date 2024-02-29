حادثة روَّعت المصريين وتدخل فيها الرئيس: حبيبة الشماع في غيبوبة ومخها تحرك من مكانه

لا زالت حبيبة الشماع في حالة غيبوبة تامة لم تفق منها حتى الآن.

وقال موقع "القاهرة 24" أن الدكتور محمد أمين محامي الفتاة صاحبة واقعة القفز من التاكسي تقدم ببلاغ للنائب العام، ضد شركة التوصيل الشهيرة مطالباً بتعويض قدره 100 ألف جنيه، بعد تسبب الشركة بالإهمال وإصابة الفتاة.

وكانت دينا إسماعيل والدة الفتاة قالت في تصريحات للقناة الأولى المصرية إنها تتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتواصله الشخصي مع الأسرة، وإعلانه تقديم كافة المساعدات اللازمة لعلاج ابنتهم، مشيرة إلى أن السيسي أبلغهم كذلك بإمكانية نقلها للعلاج في الخارج إذا تطلبت حالتها.

من جانبهم أكد الأطباء المعالجون للفتاة أن الوضع الصحي لها مازال صعبا، ولن يتمكنوا من إجراء جراحة عاجلة لها لأن المخ تحرك من مكانه، وهناك نزيف داخلي.

وقبل ذلك كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات الحادث الذي وقع بمنطقة التجمع شرق القاهرة وصدم المصريين.

وقالت الوزارة إن قسم شرطة الشروق تبلغ من أحد المستشفيات باستقبال فتاة مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعي "لا يمكن استجوابها".

وذكرت أن أحد شهود الواقعة ذكر أنه حال سيره بطريق السويس شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفي "كانت تستقلها" أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة التابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة خشية تحرشه بها، مضيفة أنه تم نقلها للمستشفى عقب ذلك.

وأعلنت الوزارة أنه تم تحديد وضبط السائق وتبين أن له معلومات جنائية ويقيم بمحافظة الجيزة وبمواجهته أقر أنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجئ بقيام الفتاة بالقفز من السيارة، فقام باستكمال سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء.

وأكدت أسرة الفتاة إصابة ابنتها بجروح في الرأس وكدمات وكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ، إثر إلقائها لنفسها من السيارة.

وقالت إن ابنتهم طلبت السيارة من تطبيق شركة النقل الذكي الخاصة الساعة 6.50 مساء متجهة إلى منطقة مدينتي وأثناء رحلتها قامت والدتها بالاتصال بها، ولكنها لم تكن تسمع صوتها جيدا بسبب ارتفاع صوت الأغاني من جهاز كاسيت السيارة، مضيفة أنها أغلقت الهاتف بعد ذلك.

وتابعت الأسرة أنه وبعد دقائق أخرى تم الاتصال بابنتهم مجددا للاطمئنان عليها ولكن رد عليهم أحد الأشخاص وقال إنه أحد المارة، وإن صاحبة الهاتف قفزت من سيارة خلال سيرها ومصابة بنزيف وجرى نقلها إلى المستشفى.