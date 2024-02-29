ابن حلمي بكر يتهم زوجة أبيه باختطافه وتعذيبه.. والملحن المصري الشهير يرد

أصبح الموسيقار المصري حلمي بكر "ترند" مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد اتهام ابنه زوجة والده، سماح القرشي، باختطافه وتعذيبه رغم الحالة الصحية الصعبة التي يمر بها.

وفي أول تعليق له على الأخبار المتداولة على وسائل الإعلام والتواصل حول حالته الصحية ونقله إلى منزل زوجته بمحافظة الشرقية، قال بكر في مداخلة هاتفية على فضائية مصرية مساء أمس الأربعاء: "أنا بحبكم جداً بس معرفش حالة الحب اللي عندكم شكلها إيه".

كما أضاف أنه حزين بسبب ما يقال عنه، مؤكداً أنه لم يصل للدرجة التي يصفه بها الإعلام.

كذلك أردف أن "الجمهور بيطمن بالتطاول وقلة الأدب والهجوم"، مشدداً على أنه يرفض الحديث والتعليق على ما يخص حالته الصحية واتجاهه للسفر إلى الشرقية مع زوجته.

يذكر أن نجله رجل الأعمال هشام بكر، المقيم في ولاية تكساس الأميركية، كان كشف خلال مداخلة هاتفية على قناة مصرية قبل يومين، تلقيه اتصالاً من عمه يطالبه فيه بالقدوم سريعاً إلى مصر، لأن والده يعيش أيامه الأخيرة، بسبب تدهور حالته الصحية.

كما اتهم زوجه أبيه وعائلتها بإخراج حلمي بكر من منزله في منطقة المهندسين، ونقله إلى منطقة أرياف في محافظة الشرقية.

وأكد أنه لا يستطيع التواصل مع والده لأن زوجته الحالية حصلت على هاتفه ولا تسمح له بالرد على أحد، بعدما سيطرت عليه، وتتخذ القرارات بدلاً منه.

كذلك أضاف أن المطربة نادية مصطفى تواصلت معه وأبلغته بوجود تسجيلات صوتية تتحدث عن تعرض حلمي بكر للتعذيب على يد عائلة زوجته.

في المقابل ردت سماح القرشي على تلك الاتهامات موضحة أن زوجها يتواجد معها ومع ابنتهما في المنزل، وأن إخوته حضروا لزيارته الأسبوع الماضي في الشرقية، وحاولوا العودة به إلى القاهرة لكنه رفض بشدة، لافتة إلى أنه رفض أيضاً أثناء تواجده في القاهرة الذهاب إلى المستشفى.

وعن اصطحابها لحلمي بكر إلى الشرقية، قالت إنها أحضرته لرعايته، وكي يساعدها أهلها في تحمل جزء من الأعباء الكبيرة.

كما كشفت أنها تمتلك تسجيلات صوتية تؤكد أن نجل حلمي بكر كان يتواجد في القاهرة الأسبوع الماضي، وطلب منه والده القدوم لزيارته، لكن الابن رفض بحجة صعوبة الحضور من منطقة التجمع إلى المهندسين.

ووجهت رسالة إلى الابن، مؤكدة له أن والده في أمان.

يشار إلى أن حلمي بكر لحن حوالي 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد، ووردة الجزائرية، ونجاة الصغيرة، ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح.

كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية أشهرها "سيدتي الجميلة"، و"حواديت" و"موسيقى في الحي الشرقي".