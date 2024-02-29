قبو نهاية العالم يتلقى بذور مسهمين جدد

أفاد قائمون على قبو متجمد في القطب الشمالي بُني للمحافظة على المحاصيل الزراعية العالمية من الانقراض بأن المنشأة النائية تلقت بذوراً، أول من أمس، من أكبر عدد من المسهمين الجدد حتى الآن.

وافتُتح قبو سفالبارد العالمي للبذور، الموجود في كهوف دائمة التجمد على جزيرة في منتصف الطريق بين البر الرئيس لأوروبا والقطب الشمالي، في عام 2008 باعتباره النسخة الاحتياطية النهائية لبنك الجينات العالمي لحماية النباتات من الحروب والأمراض وتغير المناخ.

ويتلقى القبو عينات من أنحاء العالم، ولعب دوراً أساسياً في الفترة بين 2015 و2019 في إعادة بناء مجموعات البذور التي تضررت خلال الحرب في سورية.

وحمل المودعون، أول من أمس، صناديق البذور إلى مدخل القبو، وهو عبارة عن مبنى طويل وضيق يبرز من التلال المغطاة بالثلوج.

وشارك 23 بنكاً للبذور، تسعة منها للمرة الأولى، وهو أكبر عدد من المودعين الجدد يلتقون في مناسبة واحدة.