«كريستيان ديور» تؤجل عرضها في هونغ كونغ

أجلت شركة الأزياء الفرنسية كريستيان ديور عرض أزياء ضخماً كانت تخطط له في هونغ كونغ في مارس المقبل، دون إبداء سبب للقرار.

كان كثيرون في قطاع السلع الفاخرة يترقبون هذا الحدث على نطاق واسع بعد العرض البارز الذي قدمته لوي فويتون بقيادة المغني فاريل وليامز في نوفمبر الماضي، في مسعى لإعادة المدينة الصينية إلى خريطة المنتجات الفاخرة وجذب أموال الأثرياء إليها.

وقالت حكومة هونغ كونغ: «لقد تلقينا للتو إخطاراً من المنظم بأن الحدث سيتم تأجيله. في الواقع غالباً ما تتأجل الأحداث الكبيرة. نواصل الترحيب بالأحداث الكبيرة التي ستقام في المدينة».

وأدى ظهور مراكز تسوق منافسة مثل جزيرة هاينان الصينية وتغير أذواق المستهلكين وزيادة التسوق عبر الإنترنت إلى تغيير جذري في الطلب على السلع الفاخرة في هونغ كونغ، والبدء بإعادة تشكيل النشاط الاقتصادي المتعلق بالزوار في المدينة، وفقاً لخبراء الصناعة.