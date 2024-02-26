الهند: العناية الالهية تتدخل لإيقاف قطار قطع 80 كيلومتراً بدون سائق

في واقعة قد تعيد إلى الاذهان أحداث فيلم الحركة والاثارة الامريكي، "أنستوبابل" (غير قابل للإيقاف)، انطلق قطار بضائع مكون من 53 عربة أمس الأحد بدون سائق، على سرعة 90 كيلومترا في الساعة، من منطقة كاثوا في مدينة جامو بوسط الهند، إلى منطقة هوشياربور في البنجاب شمالي البلاد.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الاثنين، بأن القطار قطع مسافة تقدر بنحو 80 كيلومترا، حيث كان ينزل في البداية من فوق منحدر، بعدما تردد أن سائقيه توقفوا لأخذ استراحة وشرب الشاي، بينما تركوا المحرك قيد التشغيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن منحدرا حادا في مسار القطار في البنجاب، أدى في نهاية الامر إلى توقف القطار الذي كان محملا برقائق الحجارة، ليحول دون وقوع كارثة.

وحسب وكالة الأنباء الالمانية "د ب ا" تم وقف ستة من المسؤولين في السكك الحديدية - بينهم سائقا القطار - عن العمل في وقت لاحق من اليوم.

وانتشرت مقاطع فيديو للرحلة المرعبة التي قام بها القطار واستمرت لأكثر من ساعة ونصف.