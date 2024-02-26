ملعقة صغيرة من القرفة يومياً تخفض مستوى السكّر في الدم

وجد باحثون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن تناول ملعقة صغيرة تقريبًا من مسحوق القرفة يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم لدى المصابين بمقدمات السكري، ما قد يمنع الإصابة بمرض السكري الكامل.

ففي مرحلة ما قبل السكري، تكون نسبة السكر في الدم مرتفعة فوق المستويات الصحية، ولكنها ليست مرتفعة بما يكفي لتشخيص مرض السكري.

وقام العلماء بتجنيد 18 شخصًا بالغًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة وتم تشخيص إصابتهم بمقدمات مرض السكري. وتم وضع المشاركين على نظام غذائي يدعى "بيج" غني بالكربوهيدرات البسيطة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة، ولكنه خال من الخضار ، لمدة شهر. وتم تقسيمهم إلى مجموعتين: تناول نصفهم كبسولة دواء وهمي مرتين يوميًا، وتناولت المجموعة الأخرى كبسولة تحتوي على ملعقة صغيرة من القرفة.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا المكملات الغذائية كان لديهم مستويات سكر في الدم "أقل بشكل ملحوظ" وقمم جلوكوز أصغر من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي. وكتب الباحثون: "إن القرفة، وهي مكمل غذائي متاح على نطاق واسع ومنخفض التكلفة، قد تساهم في تحسين التحكم في الجلوكوز عند إضافتها إلى النظام الغذائي لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري المرتبط بالسمنة".

ومع ذلك، حذر الباحثون غير المشاركين في الدراسة من أنه لا تزال هناك حاجة لتجارب أكبر.

وعلقت اختصاصية التغذية كيلسي كوستا، والتي تعمل كمستشارة تغذية في Diabetes Strong، لـ Medical News Today: " إن تطبيق هذه النتائج على مجموعة سكانية أوسع يتطلب الحذر.

وبينت " إن حجم العينة الصغير يحد من قوة الاستنتاجات ويعكس الحاجة إلى دراسات أكبر وأكثر تمثيلا."

بدورهم وجد الباحثون أن مستويات الجلوكوز بشكل عام "كانت أقل بشكل مستمر (لدى المشاركين) وبشكل ملحوظ في علاج القرفة مقارنة بالعلاج الوهمي". ووجدوا أن أولئك الذين تناولوا القرفة كان لديهم أيضًا انخفاض في نسبة السكر في الدم مقارنة بمن تناولوا الدواء الوهمي.

بدورها أوضحت كوستا إن القرفة من الممكن أن تخفض مستويات الجلوكوز بسبب مستوياتها العالية من مادة البوليفينول ومركبات مثل السينامالدهيد ومضادات الاكسدة.

وأضافت: "هذه المركبات الطبيعية تعزز قدرة الأنسولين على التواصل مع الخلايا، مما يدفعها إلى تناول الجلوكوز بشكل أكثر فعالية كما أنها تقلل الالتهابات الضارة وتدعم الكبد في تخزين الجلوكوز الزائد على شكل جليكوجين لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية."

واقترح الباحثون أيضًا أن القرفة يمكن أن تشجع نمو البكتيريا الصحية في ميكروبيوم الأمعاء، مما قد يؤثر على مستويات الجلوكوز. وأشار الفريق إلى أن الدراسة لها حدود، وهي صغر حجم العينة. "قد لا يكون العدد الصغير من المشاركين الذين تمت دراستهم ممثلاً لجميع الأفراد المصابين بمقدمات السكري والسمنة"

وليست هذه هي المرة الأولى التي يجد فيها العلماء صلة محتملة بين القرفة وانخفاض نسبة السكر في الدم، إذ وجدت دراسة أجريت عام 2020 في مجلة جمعية الغدد الصماء أن تناول مكملات القرفة مع الوجبة يقلل من احتمالية الإصابة بمرض السكري بعد ثلاثة أشهر.