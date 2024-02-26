«فرحات والعائلة» تجمع محمد هنيدي و«همم موهوبة» في أبوظبي

يشهد المسرح الوطني في أبوظبي على مدى ثلاثة أيام في عيد الفطر المبارك العرض المسرحي «فرحات والعائلة»، الذي تقدمه مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع الفنان المصري محمد هنيدي.

ويضم العرض المسرحي «فرحات والعائلة» مواهب من مختلف فئات أصحاب الهمم ذوي القدرات الخاصة، الذين تمكنوا من اجتياز تجارب الأداء والبرنامج التدريبي التخصصي لمبادرة المؤسسة النوعية «همم موهوبة»، ضمن استراتيجية المؤسسة لدعم أصحاب الهمم، وتوفير بيئة دامجة لهم وإشراكهم في مختلف المجالات، بهدف ترسيخ المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي في مجال تمكين أصحاب الهمم كونهم جزءاً من المجتمع.

ويشارك في العرض المسرحي مجموعة من النجوم المصريين، منهم: محمد ثروت، مي كساب، أوس أوس، إيمان السيد، ياسر الطوبجي، أحمد سلطان، رانا الشافعي، منى جمال، وغايا الماس، بالاشتراك مع مجموعة من أصحاب الهمم: البراء أسامة، مزنة أحمد، ومريم حمدان، والمسرحية من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وبرعاية الفنان محمد هنيدي، استكمالاً لمسيرته ودعمه لبرنامج «همم موهوبة».

ويهدف العمل المسرحي «فرحات والعائلة» إلى خلق مسار إبداعي خاص لأصحاب الهمم لدمجهم في الحياة الفنية والاجتماعية، وإتاحة الفرصة للتعبير عن أهم الأحداث.

وتتناول المسرحية قصة اجتماعية هادفة بأسلوب كوميدي، إذ تستعرض التحولات والتحديات الاجتماعية السلبية والتداخلات الخارجية في مجتمعنا بطريقة بسيطة ومسلية للجمهور، سواء كانوا صغاراً أم كباراً بهدف توعيتهم. إضافة إلى تسليط الضوء على أهم أهداف التنمية في الدولة، وتسليط الضوء بشكل خاص على مفهوم الاستدامة وأهميته، إذ يتم مناقشة أهداف «عام الاستدامة» في المسرحية كجزء مهم، مع تأكيد أهمية العامل البنّاء والفعّال في خدمة الوطن وتحقيق النجاح الشخصي.

كما تناقش المسرحية بشكل كوميدي عدداً من القضايا الاجتماعية، منها الظهور على منصّات التواصل الاجتماعي، وحالات اجتماعية أخرى تتعلق بالحياة الأسرية بشكل عام.

وتسعى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم إلى تحقيق هدف أن يصبح لكل موهوب من أصحاب الهمم مساحة لوجوده في الأعمال الفنية والإبداعية بين كبار النجوم في الوطن العربي كأمر طبيعي، وأن يصبح من مشاهير المجتمع مثل بقية الفنانين والمبدعين.