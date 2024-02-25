أطفال الإمارات.. شغف دائم بالتقاليد والتراث

تشهد الفعاليات الثقافية والفنية التي تستند إلى مفردات التراث، والسنع، والتقاليد الإماراتية الأصيلة، حضوراً دائماً وكبيراً، من الأجيال الإماراتية الجديدة، وتحديداً من الأطفال الذين يتابعون بشغف وانتباه كل ما يربط الحاضر بالماضي، ويجسد أمامهم حكايات الآباء والأجداد. وفي حي الشندغة التاريخي، كان لافتاً، أول من أمس، حضور الأطفال في مهرجان سكة للفنون والتصميم. ومن وحي التراث والبيئة الإماراتية وعبق الماضي، إلى التكنولوجيا الحديثة وتقاطعها مع الفن، تنوعت الأعمال الفنية في مهرجان سكة، الذي تنظّمه هيئة الثقافة والفنون في دبي، والذي انطلق بمشاركة ما يزيد على 500 فنان.