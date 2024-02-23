دريد لحام معلّقاً على قرار عادل إمام: هذا السبب الوحيد للاعتزال

أحدث نبأ اعتزال الفنان المصري عادل إمام، الذي اختار أن يقضي وقته بصحبة أحفاده في منزله، صدمة بين الجمهور تخطته لتصل أيضاً إلى فنانين كثيرين عبروا عن تأثرهم بالقرار.

وعبر الفنان السوري دريد لحام في تصريحات له مؤخراً، عن رفضه ان يعتزل فنان بحجم عادل إمام الفن مهما كان السبب.

لحام الذي أعلن رفضه اعتزال عادل إمام، رغم انه اعتبره "أمرا يخص عادل إمام وحده"، قال"واحد مثل عادل إمام الزعيم.. ما بيصير يعتزل".

وبرر دريد لحام هذا الأمر بأن "الفنان ما بيعتزل"، مضيفاً أنه هو على المستوى الشخصي لن يتخذ قراراً بالاعتزال.

وقال لحام: "الفنان بيعتزل لما بيعجز صحياً"، معتبراً أن هذا السبب الوحيد الذي يدفع الفنان للاعتزال، ولكن طالما أنه في صحة جيدة فعليه ألا يعتزل.

وكان وجود عمل فني يجمع الفنانَين العربيين الكبيرين حلماً لطالما خططا له معاً لكن ظروفاً عديدة ومعقدة حالت دون انجازه.