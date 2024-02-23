بعد أن توقف قلبه 30 دقيقة ..عراقي يعود للحياة بمعجزة

في واقعة نادرة شهدها العراق، عاد شاب إلى الحياة بعد ما يزيد على 30 دقيقة توقف خلالها قلبه بشكل تام.

وأصدرت وزارة الصحة العراقية بيانا كشفت خلاله عن تفاصيل الواقعة، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأفاد البيان بأن أطباء مستشفى الحمزة العام بمحافظة الديوانية نجحوا في إعادة مريض، يبلغ من العُمر 20 عامًا، إلى الحياة مجددا، بعد معاناته من توقف القلب.

وخضع المريض لإنعاش قلبي وصدمات كهربائية، كانت كفيلة بإعادة الحياة إلى الشاب بحسب البيان، الذي لم يكشف المزيد عن حالة المريض العشريني.

وتعد إعادة القلب إلى الحركة من جديد أمرا معقداً على الصعيد العلمي، في حال توقفه عن ضخ الدم إلى المخ وبقية أعضاء الجسم.

وتزيد فرص عودة المريض إلى الحياة حال خضوعه لمعالجة طبية فورية، وفي حال تأخرها تزيد مخاطر فقدان المريض حياته.