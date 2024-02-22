فيفي عبده: "متبصوش للمظاهر .. أنا عاملة 37 عمرة وحجيت 5 مرات"

أثارت الفنانة فيفي عبده جدلاً على وسائل التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية بعد قولها أن الرقص من وجهة نظرها ليس حراماً.

وردّت النجمة المصرية على الاتهامات التي تكال للرقص خلال لقائها في برنامج "عندي سؤال" وقالت بأسلوبها العفوي: "الرقص حرام ليه؟ هو مش شغل زي أي حاجة؟ في حاجات كتير حرام، الرقص دا شغل زي أي شغل ليه احترامه وليه ناسه اللي بيتفرجوا عليه وليه اللي بيقدروه ويحترموه".

وتحدثت فيفي خلال اللقاء أيضاً عن الزواج وتمنت لو أنها تزوجت برجل يشبه والدها بطيبته وحنيته، وكذلك أبدت موقفها من الحجاب وقالت: "أنا متحجبة طول الوقت، الكلام دا يتقال للناس الفالتة أنا بعتبر إني محجبة لأني مش بعمل حاجة غلط ومش بجيب في سيرة الناس محجبة في لساني وفي كل تصرفاتي، مطلوب مني إيه أكتر من كده وإذا كان على الشغل لو ربنا قالي في أي وقت إلبسي الحجاب هلبسه".

وأضافت: "أنا عاملة 37 عمرة وحجيت 5 مرات، وبقول للناس متبصوش للمظاهر بس اعرفوا إن الفنانين عندهم حاجات كتير حلوة إنتم مش بتقدروها لكن ربنا بيقدرها، أنا لما كنت بروح مكنتش أتكلم مع مخلوق أحط حجابي أروح أصلي صلاتي وأرجع وآخد أهلي كلهم معايا، هيقولوا عاملة دا ورقاصة، طبعاً كل حاجة لها حساباتها، عملت اللي يرضيني في الحياة ومطمنة جدًا وحاسة إني هقابل ربنا وأنا مستريحة في أي وقت".

وكان توقع العرافة ليلى عبداللطيف عن موعد وفاة فيفي عبده، أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وعلقت فيفي عبده على توقعات ليلى عبداللطيف قائلة: "فيفي عاشقة للحياة وتريد أن تعيش المزيد، زيدي من سن رحيلي"، لترد عليها ليلى مازحة بأنها ستجعله في الـ90.