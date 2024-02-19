من المستشفى إلى المسرح مباشرة .. محمد منير يغني بيد مكسورة

احتضنت دار الأوبرا المصرية، مساء امس، أول ليلة من حفلات "ليالي سعودية مصرية"، بحضور وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

الحفل شهد تواجد عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وشارك في إحياء فقراته الموسيقار عمر خيرت وماجد المهندس، وريهام عبد الحكيم وشيرين عبد الوهاب.

لكن المفاجأة الصادمة أعلنت عنها الفنانة المصرية ليلى علوي، التي شاركت في تقديم الحفل، حيث كان من نصيبها تقديم فقرة المطرب المصري محمد منير.

وقالت ليلى علوي إن منير أصر على التواجد والحضور، رغم أنه غادر المستشفى للتو، بعدما سقط اليوم وتعرض لكسر في ذراعه، ورغم ذلك لم يعتذر عن الحفل وحضر إلى الأوبرا.

ودخل منير إلى المسرح بخطوات بطيئة، متأثرا بالإصابة التي تعرض لها، وسط تصفيق حاد من حضور الحفل، وتوجيههم التحية على حضوره.

منير أكد في كلمته إصراره الشديد على الحضور وعدم التغيب، موجها التحية إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، مشيرا إلى أن إصابته قدر، لكنه كان سيشعر بالحزن الشديد حال اعتذاره.

ولم يقدم المطرب المصري، الملقب بالملك، سوى أغنيتين فقط هما: "علموني عنيكي" و "أنا بعشق البحر"، ثم اعتذر بسبب ظروفه الصحية، وغادر المسرح وسط هتافات الجميع: "الكبير كبير.. بنحبك يا منير".