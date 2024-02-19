بعد الإفراج عنه من السجن .. سرق شاحنة للعودة إلى المنزل

اعترف رجل بسرقة شاحنة قاطرة من محطة شاحنات جنوب أريزونا لأنه كان بحاجة إلى وسيلة للعودة إلى منزله من السجن بعد وقت قصير من الإفراج عنه.

وقالت وسائل إعلام محلية أن أشعيا ووكر، 23 عامًا، من لوتون بولاية أوكلاهوما، سرق شاحنة تنقل سيارات رياضية فاخرة بقيمة أسعار تزيد عن مليون دولار.

ووفقًا لمكتب عمدة مقاطعة كوتشيس، اقترب ووكر من سائق الشاحنة وبدأ يتحدث معه عن حمولة شاحنته، والتي قال السائق أنه كان ينقل فيها 10 سيارات شيفروليه C8 كورفيت بقيمة تقدر بحوالي 1.25 مليون دولار.

ونقل موقع "أريزونا فاميلي" عن مكتب الشريف قوله إنه بينما كان الضحية يستقل شاحنته للمغادرة، ألقى ووكر به على الأرض، وقفز إلى مقعد السائق وانطلق بعيدًا.

ووجدت الشرطة الشاحنة المسروقة على بعد تسعة أميال شمالا من موقع السرقة، وحين طلبوا من السارق التوقف بدأ ووكر القيادة بتهور، مما تسبب في خروج السيارات الأخرى عن الطريق، لكنه توقف أخيرًا بعد بضع دقائق.

وبعد احتجازه، قال مكتب الشريف إن ووكر اعترف بالاستيلاء على الشاحنة، ولكن ليس لأنه كان يحاول سرقة سيارات الكورفيت، وإنما لأنه كان مستعجلا للعودة للمنزل، بعد أن أُطلق سراحه للتو من السجن.

وتم حجز ووكر في سجن مقاطعة كوتشيس بعدة تهم جنائية، بما في ذلك السطو والسرقة. وتم إعادة الشاحنة المسروقة إلى السائق دون أي ضرر.