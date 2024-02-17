مهرجانات الإمارات الشتوية.. كرنفالات ترفيه ومعرفة بـ «أجمل شتاء في العالم»

تسهم المهرجانات التي تحتضنها دولة الإمارات خلال موسم السياحة الشتوية في تعزيز الأداء الإيجابي المتصاعد للقطاع السياحي، حيث تُشكل وجهات مثالية للزوار المحليين والسياح من خارج الدولة بحثاً عن الترفيه والمعرفة والثقافة، أو الاستمتاع بالتقاء الشعوب تحت مظلة واحدة ضمن كرنفالات عالمية تزيد من أواصر التواصل بين الثقافات، وتوثق مبدأ السياحة للتعارف وإيجاد علاقات قائمة على المشترك الإنساني الأصيل.

وتشهد إمارات الدولة كافة خلال فصل الشتاء مجموعة متنوّعة من المهرجانات ذات الحضور الجماهيري الكبير، والتي تستمر على مدى أسابيع أو أشهر، ليقترن سحر هذه الكرنفالات بسحر «أجمل شتاء في العالم»، الحملة الوطنية التي تستهدف تنشيط ودعم السياحة داخل دولة الإمارات، وتسليط الضوء على المقومات السياحية التي توفر تجارب فريدة ترسخ في ذاكرة الزوار المحليين والسياح من خارج الدولة لفترة طويلة.

مهرجان الشيخ زايد

يُعد مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي أكبر حدث تراثي وثقافي وترفيهي احتفالي يقام في الإمارات، من حيث النوعية، وما يتضمنه من فعاليات وبرامج، حيث انطلق المهرجان في 17 نوفمبر 2023، ويستمر حتى التاسع من مارس 2024، ويستقبل الزوّار من المواطنين والمقيمين والسياح بمجموعة من البرامج والفعاليات والأنشطة المتنوعة.

ويشهد المهرجان مشاركة واسعة من قبل الدول الشقيقة والصديقة، التي تستعرض فنونها ومنتجاتها وثقافتها، بامتزاج وتقارب بين الجميع في شمولية تجمع الماضي والحاضر على أرض الإمارات، ويعتبر حدثاً ثقافياً تراثياً ترفيهياً يحتفي بالقيم الأصيلة للمجتمع ويهتم بالتراث وتعزيز مكانته، كما يمد جسوراً من التواصل الحضاري مع الشعوب والدول عبر خطوط التلاقي الفني والثقافي والتراثي الإنساني المشترك.

مهرجان الظفرة

يستقطب مهرجان الظفرة العديد من الزوّار والسياح، حيث يشهد المهرجان مجموعة من المسابقات والفعاليات التراثية والثقافية والسوق الشعبي والأسواق الخارجية، إضافة إلى مسابقة الصيد بالصقور، وسباق الخيول العربية الأصيلة، وسباق السلوقي العربي التراثي، ومسابقة مزاينة الصقور، ومسابقة مزاينة السلوقي العربي، ومسابقة الرماية، ومسابقة مزاينة غنم النعيم، ومزاينة التمور وتغليفها، حيث شكلت الدورة الـ17 من المهرجان التي بدأت في أكتوبر 2023 واستمرت إلى فبراير 2024 الدورة الأضخم منذ انطلاقه في عام 2008.

القرية العالمية

تُعد القرية العالمية، إحدى أهم الوجهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للترفيه والثقافة والتسوّق في المنطقة، حيث انطلقت في أكتوبر الماضي فعاليات موسمها الـ28، متضمنة 27 جناحاً وأكثر من 3500 منفذ للتسوّق، وما يزيد على 250 مطعماً ومنفذاً للمأكولات والمشروبات، لتواصل القرية العالمية دورها في ترسيخ مكانة دبي مقصداً رئيساً للسياحة العائلية في المنطقة، وتفتح لزوّارها من حول العالم نافذة تأخذهم في رحلةٍ غامرة لاستكشاف روائع أكثر من 90 ثقافة مختلفة من جميع أنحاء العالم.

ويزخر الموسم الـ28 للقرية العالمية بباقة من العروض والفعاليات بالغة التنوّع تشمل 40 ألف عرض ترفيهي طوال الموسم يقدمها فنانون عالميون، إلى جانب الحفلات الغنائية والعروض المتجولة وعروض الشخصيات الكرتونية الشهيرة، لتواصل القرية العالمية في دبي تأكيد مكانتها العالمية والتي تتضح من خلال الزيادة المطردة في أعداد الزوار موسماً تلو الآخر، حيث حقق الموسم الماضي رقماً قياسياً بلغ 9 ملايين زائر.

وسيكون ضيوف القرية العالمية خلال هذا الموسم الذي يمتد حتى 28 من أبريل 2024، على موعد مع عيش تجارب وفعاليات استثنائية، حيث تستضيف الوجهة العائلية مجموعة من العروض العالمية.

سكة للفنون والتصميم

يحتضن مهرجان سكة للفنون والتصميم في دبي، الذي يقام خلال الفترة من 23 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل، أكثر من 500 مبدع وفنان من الإمارات والمنطقة والعالم.

ويوفر المهرجان منصة مبتكرة تجمع شتى أنواع الفنون، وتحتفي في الوقت ذاته بأصحاب المواهب الرائدة والناشئة والفنانين الشباب من الإمارات والخليج، حيث تعرض أكثر من 100 عمل فني لعددٍ من الفنانين الإماراتيين والخليجيين والمقيمين على أرض الدولة، سيتم توزيعها على 13 بيتاً يقدم كل واحدٍ منها أنواعاً مختلفة من الفنون، وأعمالاً تركيبية مميزة وأخرى رقمية ومنحوتات ومساحات تفاعلية متنوعة، كما سيشهد المهرجان إطلاق 8 جداريات وأكثر من 10 أعمال فنية تركيبية خارجية في أروقة حي الشندغة التاريخي، ويقدم المهرجان عدداً من العروض المتنوعة يشارك فيها أكثر من 70 موسيقياً.

أضواء الشارقة

يشهد مهرجان أضواء الشارقة الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي لمدة 12 يوماً في شهر فبراير الجاري عروضاً بصرية فنية، باستخدام أحدث التقنيات الضوئية في 12 موقعاً معمارياً وطبيعياً في مختلف أنحاء إمارة الشارقة، تظهر جمال المعالم السياحية والعمرانية التي تزخر بها الإمارة، ومن خلال العروض الضوئية الفنية يتم إلقاء الضوء على معالم سياحية وصروح عمرانية تسرد قصصاً عن الموروث الثقافي للإمارة ما بين الماضي والحاضر ورؤى المستقبل.

ويشارك في المهرجان أكثر من 15 فناناً عالمياً يقدمون أعمالاً فنية ضوئية تضيء 12 معلماً سياحياً من أبرز المعالم الثقافية والطبيعية في الإمارة.

فن رأس الخيمة

في رأس الخيمة انطلقت فعاليات النسخة الـ12 من مهرجان فن رأس الخيمة، المبادرة الثقافية المعنية برعاية المواهب الحالية والناشئة على مدار العام، حيث يعتبر المهرجان واحداً من أكبر المهرجانات المُقامة في الهواء الطلق في دولة الإمارات ويستمر حتى 29 فبراير الجاري، ويستعرض مواهب أكثر من 100 فنان محلي وعالمي من 35 جنسية مختلفة.

ويعرض مهرجان فن رأس الخيمة هذا العام مجموعة واسعة من الأعمال الفنية الحائزة جوائز، ويضم سلسلة متنوّعة من البرامج الثقافية والتجارب الإبداعية المصممة لتفعيل مشاركة المجتمع، والتي تتنوّع بين العروض الفنية والسينمائية، والحكايات التراثية، وورش العمل الفنية، والحفلات الموسيقية، ومن الإضافات الجديدة في المهرجان هذا العام «السوق - الكشف عن أصداء الإنسان»، وهو معرض وسوق للفن المعاصر يضمُّ فنانين وحرفيين من شتى أنحاء العالم؛ والعمل الفني «جدار الامتنان» بالشراكة مع «سوكوني»، وهي شركة ناشئة مبتكرة تعمل في مجال الصحة النفسية.

. مهرجان الشيخ زايد في أبوظبي أكبر حدث تراثي وثقافي وترفيهي احتفالي.

. «أضواء الشارقة» يقدم عروضاً بصرية فنية باستخدام أحدث التقنيات الضوئية.

. القرية العالمية في دبي الوجهة العائلية الأولى للترفيه والثقافة والتسوّق في المنطقة.

. أكثر من 100 فنان محلي وعالمي يشاركون في مهرجان فن رأس الخيمة.