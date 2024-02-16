«مليار جنيه» من تركي آل الشيخ تنصف تامر حسني

تفاعل الفنان المصري تامر حسني مع تصريحات المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، حول عوائد الأفلام داخل المملكة.

وقال المستشار تركي آل الشيخ: "أحب أن أقول أرقاما، واعرفوا أنها الأرقام الصحيحة في المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "إذا نتحدث عن الدخل بما يعادل الجنيه المصري، فإن الرقم القياسي حتى الآن مسجل في عام 2022 للفنان تامر حسني، بما يقارب مليار جنيه عوائد في المملكة".

وشارك الفنان تامر حسني مقطع فيديو عبر حسابه في إنستغرام، يوثق تصريحات المستشار تركي آل الشيخ، وعلق بقوله: "خالص الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ.. نصرتني يا أبوناصر".

وأضاف: "بعيدًا عن أن هذا الرقم يكون من نصيب موزعين في الخارج حتى لا يظن أحد أن المنتج أو أبطال العمل يتحصلون على هذا المبلغ، هذا الرقم يجري توزيعه على موزعين في الخارج حول العالم أجمع، والفنان له أجر ثابت".

وتابع: "الكثير كان يشكك في إيراداتي، وكثير انتقدوا الفيلم قبل أن يُعرض لمجرد أنه من تأليفي وإخراجي وموسيقاي التصويرية".

وكشف الفنان المصري أن الفيلم المقصود هو "بحبك" الذي استقبلته دور العرض قبل سنتين "كنت أجلت منشور احتفالي معكم بنجاح العمل الذي مر على عرضه سنتان، حتى تعلن الجهة المختصة عن رقمه القياسي، ثم تأتي من أبوناصر نفسه أمام العالم كله.. ليثبت أن كان كلامي صحيحا وأنني لا أقول غير الحق، ولا أضطر لقول غير الحق.. وهذا بالتأكيد بخلاف إيرادات الفيلم في مصر وباقي دول العالم".

ووجه حسني شكره إلى رئيس هيئة الترفيه السعودية وجمهوره في مصر والمملكة والوطن العربي، وكذلك صنّاع الفيلم.

وختم قائلاً: "أنا الآن أستطيع أن أحتفل معكم بنجاح أول فيلم من إخراجي.. الحمد لله".

وضم فيلم "بحبك" في بطولته إلى جانب تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، تميم عبده، عمرو صحصاح، وهو من تأليف وإخراج تامر حسني.