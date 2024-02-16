سيدة مصرية: "ماجبتش لحمة من شهور".. ونجيب ساويرس يتدخل (فيديو)

شغلت سيدة مصرية، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت في مقطع مصور وهي ترد على سؤال أحد المذيعين عن سعر كيلو اللحمة، حين أجابت “مش عارفة.. ما بجبهاش.. ماجبتش لحمة من شهور”.

بدوره، أعلن رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس، البحث عن السيدة بعدما أعاد نشر المقطع وكتب من خلال حسابه الرسمي على موقع “إكس”: “ممكن لو حد يعرفها يبعتلي تليفونها؟ عينة محترمة من شعبنا”.

وأثمر تفاعل نشطاء التواصل عن ظهور المذيع الذي قام بإجراء الحوار مع السيدة، حيث علَّق "رامي كمال- صانع السعادة” على المنشور الخاص برجل الأعمال المصري، قائلا: “هكلم حضرتك أنا لسه كنت معاهم ربنا يقدرك على فعل الخير أنا مذيع الفيديو ده”.

وكان المذيع قد عرض في الفيديو على السيدة المصرية أن يشتري لها كيلو لحمة، لكنها رفضت بكبرياء، قائلة إن زوجها توفي منذ شهور، وأنه إذا أراد مساعدتها حقا، فليوظف ابنتها في أي عمل شريف،

وإن ابنتها التي عمرها 20 عاما، ودرست سياحة وفنادق وتمريض لا تعمل حتى الآن، وأنها لم تحصل على شهادتها الجامعية بعد، رغم انهائها الدراسة، بسبب عدم قدرتها على دفع ما تبقى عليها من رسوم.

وقالت الأم المصرية انها فقدت زوجها منذ عدة شهور، في حين توفي ابنها العام الماضي.