لماذا يأتي شهر فبراير 29 يوماً هذا العام ؟

اعتاد الناس على أن شهر فبراير لا يزيد عن 28 يوماً بخلاف باقي شهور السنة التي تتراوح بين 30 و 31 يوماً.

ولكن لماذا يأتي شهر فبراير (شباط) 29 يوماً مرة كل 4 سنوات، الإجابة حسب عدد من خبراء الفلك العرب إن هذا اليوم الزائد في شهر فبراير كل أربع سنوات هو مجموع ربع اليوم في كل سنة، حيث أن عدد أيام السنة الميلادية هو 365 يوماً وربع اليوم، ويتراكم ربع اليوم كل أربع سنوات لذلك يصبح الفارق يوماً كاملاً يضاف إلى شهر شباط/فبراير فيصبح عدد أيام الشهر 29 يوما.

وبناء على ذلك، فإن من يولد يوم 29 فبراير يحتفل بعيد ميلاده مرة واحدة كل أربع سنوات وليس كل سنة، متوافقا مع السنة الكبيسة (وهو اللقب الذي يطلق على السنة التي يكون فيها شهر فبراير 29 يوماً)، وهو ما ستكون عليه السنة الحالية 2024 حيث سيكون عدد أيام شهر شباط/فبراير الحالي 29 يوما وليس 28 حسب السنوات السابقة.