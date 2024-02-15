مواطنة روسية تترك للرئيس بوتين في وصيتها ثروة تقدَّر بملياري دولار

توفيت في موسكو قبل أيام الناقدة الفنية نينا موليفا، عن عمر يناهز 99 عامًا، والتي تركت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركة غريبة في وصيتها.

فقد أوصت الناقدة الفنية في وصيتها بـ 200 لوحة تبلغ قيمتها الإجمالية ملياري دولار للرئيس فلاديمير بوتين.

وكانت نينا موليفا عضو في اتحاد الكتاب واتحاد الفنانين، وهي مؤلفة دراسات عن الرسامين الروس، ودراسات عن تاريخ الفن الروسي والأجنبي، وكتب عن العمارة الروسية القديمة وموسكو القديمة.

وقد ورثت موليفا، بعد وفاة زوجها، مجموعة ضخمة من الأعمال الفنية بما في ذلك 200 لوحة من أعمال الأساتذة القدامى هي التي تبرعت بها لرئيس بلادها.

وبيعت لوحة لبوتين، في عام 2009 عندما كان رئيسا للوزراء حينها، بأكثر من مليون دولار في مزاد خيري أقيم في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.