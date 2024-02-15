سبعيني يقتل زوجته طعناً بعد مشاجرة.. ثم ينسى كيف جرى ذلك

اعترف رجل يبلغ من العمر 71 عامًا بقتل زوجته في منزلهم في متنزه العطلات، وذلك بعد مشاجرة كلامية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" أن سايمون ستيفز طعن زوجته دينيس ستيفز، 59 عامًا، متسببا بقتلها في متنزه دايموند ميدو لودج في برين، سومرست (المملكة المتحدة)، في 25 أكتوبر من العام الماضي. واتصل القاتل على الفور بعد الطعن بالطوارئ وأخبر الشرطة بفعلته.

ومثل ستيفز، أمام محكمة بريستول كراون يوم الأربعاء وأقر بأنه مذنب في جريمة القتل التي وُصفت بأنها "فجائية".

وكانت الشرطة وصلت أولاً إلى مكان الحادث واعتقلت ستيفز، فيما قام أحد الضباط بتزويد الضحية بالإنعاش القلبي الرئوي حتى وصول المسعفين، ولكن على الرغم من بذل قصارى جهدهم، توفيت في مكان الحادث. وعندما تمت مقابلة ستيفز، اعترف بقتل زوجته بعد مشاجرة و"لم يتذكر أنه التقط السكين".

وقال المحقق المفتش نيل ميد من الشرطة "أصاب ستيفز زوجته بجروح قاتلة بشكل مفاجئ بعد مشاجرة في منزلهم في برين. ولم ترد في السابق أي تقارير عن أعمال عنف بين الزوجين."

وسيمثل ستيفز أمام محكمة بريستول كراون يوم الجمعة 1 مارس لإصدار الحكم.