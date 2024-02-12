حديقة حيوان برلين تودّع أقدم نزلائها.. «إنغو»

ودّعت حديقة حيوان برلين طائر النحام «إنغو»، أكبر نزلائها سناً، الذي نفق عن عمر يعتقد أنه لا يقل عن 75 عاماً، وكان يقيم بالحديقة منذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي.

وأعلنت الحديقة عن رحيل «إنغو» في الثالث من الشهر الجاري، ووصفته في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء الماضي، بأنه كان «أسطورة حقاً».

وأضافت الحديقة أن هناك حلقة كانت على ساق الطائر كُتب عليها «القاهرة 23 يونيو 1948» تظهر أنها أضيفت لساقه في سن مبكرة، وبحسب هذا التاريخ فعمره 75 عاماً على الأقل.

وانتقل لقب أكبر حيوان في حديقة الحيوان سناً إلى «فاتو»، وهي غوريلا تقدر الحديقة عمرها بـ66 عاماً.

وكان «إنغو» يعيش في حديقة الحيوان في ما كان يعرف آنذاك ببرلين الغربية منذ صيف عام 1955.

وبدأ «إنغو» يعرج قليلاً، أخيراً، وبدا أحياناً أنه بحاجة إلى الراحة والابتعاد عن طيور النحام الأخرى.