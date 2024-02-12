ماجدة الرومي تشدو بأرق الكلمات في «ليالي السعديات»

شدت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، بأرق الكلمات التي أطربت جمهورها في أمسية موسيقية، أول من أمس، بأبوظبي، بالتعاون مع «سبوت لايت إنترتنمنت»، ضمن فعاليات «ليالي السعديات».

وافتتحت ماجدة الرومي الحفل بأغنية «عيناك»، ثم قدمت باقة من أغانيها مثل: «مررت في خيالي»، و«عم يسألوني عليك الناس» و«اسمع قلبي».

وتنظم حفلات «ليالي السعديات» في الهواء الطلق فوق مسرح خارجي مفتوح، وسط الإطلالات الخلابة على جزيرة السعديات ومعالمها الأيقونية، بمشاركة باقة من الفنانين العالميين والعرب.

وتستضيف الفعالية ضمن حفلاتها المقبلة المطربة الأميركية أليشيا كيز (17 الجاري)، والمطرب الويلزي توم جونز (الأول من مارس المقبل)، والمطرب ومؤلف الأغاني الأميركي جون ليجند (الثاني من مارس المقبل).

يذكر أن «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تستضيف فعاليات «ليالي السعديات»، بالتعاون مع «ميرال»، و«السعديات أبوظبي»، و«الدار».

• 17 الجاري، تستضيف «ليالي السعديات»، ضمن حفلاتها، المطربة الأميركية أليشيا كيز.