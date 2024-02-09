«برواز دبي».. تذاكر «VIP» تتيح جولة فريدة

أعلنت بلدية دبي عن طرحها باقة تذاكر كبار الشخصيات المخصصة لزيارة «برواز دبي»، أحد أشهر المعالم المعمارية في الإمارة، إذ تتيح التذكرة لحامليها مجموعة من الامتيازات التي توفر لهم فرصة الاستمتاع بجولة فريدة في «برواز دبي».

وقال مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في البلدية، أحمد الزرعوني، إن «باقة تذاكر كبار الشخصيات لـ(برواز دبي)، تستكمل خطط البلدية في توفير مرافق جاذبة ومتكاملة تتمتع بأفضل الخدمات والمقومات، التي تتيح لسكان الإمارة والسياح خوض تجربة ترفيهية شاملة، تحقق سعادتهم وتضمن رفاهيتهم، وذلك لحرص البلدية على توفير خدمات رائدة ترتقي بجودة الحياة، وتعزّز جاذبية الإمارة سياحياً وترفيهياً».

وأضاف: «تتيح التذكرة - البالغ سعرها 300 درهم - عدداً من التسهيلات والامتيازات لحامليها، من أبرزها: حجز موقف سيارة خاص، وضمان المرور السريع عبر بوابة خاصة، فضلاً عن توفير مرشد خاص يستعرض للزوّار أبرز الحقائق والمعلومات عن (البرواز) والمناطق التي يُطل عليها».

يذكر أن «برواز دبي» افتتح في يناير من 2018، ضمن منطقة زعبيل، ووصل عدد زواره حتى الآن إلى أكثر من 5.5 ملايين زائر، ويُعدّ معلماً ثقافياً وصرحاً بارزاً يؤطر المشاهد والإطلالات على دبي القديمة والحديثة، ليربط ماضي الإمارة العريق بحاضرها المزدهر.