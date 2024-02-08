حقيبة مفقودة منذ 40 عاما تعود لأصحابها

أعيدت محفظة مفقودة منذ 40 عامًا إلى عائلة في أونتاريو(كندا) بعد العثور عليها في مجرى الهواء في إحدى مرافق التخزين.

وقال العامل أندرو ميدلي من ديترويت إنه كان يعمل في وحدة تخزين في مركز إيتون في تورونتو عندما عثر على محفظة في مجرى الهواء. وقال ميدلي لشبكة «سي بي سي نيوز»: «لقد أخرجت المحفظة وكنت مع زميل في ذلك الوقت، وفتحناها. واعتقدنا أنه ربما كان عمرها عامين، ولكننا شعرنا بالصدمة من مدى الحفاظ الجيد على كل شيء فيها».

وتمكن ميدلي من العثور على صاحبة المحفظة على «فيسبوك» وأرسل رسائل إلى المرأة وابنتها فانيسا أوستن، ولكن حين لم تستجب المرأتين بحث عن طريق موقع «لينكدن» عن إحدى المرأتين ثم ترك المحفظة لها في موقع عملها، قبل أن يضطر لمغادرة المدينة.

وقالت أوستن أن المحفظة «محفوظة بشكل جيد للغاية، ويبدو أنه من الواضح أنه لم يلمسها أحد منذ 40 عامًا».

وتحتوي المحفظة على أشياء ثمينة بما في ذلك الصور الفوتوغرافية وشهادة ميلاد أوستن وأوراق الهجرة منذ وصول العائلة من السلفادور.

وقالت أوستن إنها ووالدتها لا تتذكران فقدان المحفظة، لكنهما اعتادتا على زيارة مركز إيتون بشكل متكرر. وقالت: «أعتقد أن هذا هو المكان الذي ضاعت فيه أو سُرقت».