الممثلة جينا كارانو تقاضي "ديزني".. ما علاقة إيلون ماسك؟

أعلنت الممثلة الأميركية، جينا كارانو، رفعها دعوى قضائية ضد شركتي "ديزني" و"LucasFilm" بسبب طردها من مسلسل "The Madalorian".

وكتبت كارانو، عبر حسابها الرسمي على منصة "اكس"، "بعد 20 عامًا من بناء مسيرتي المهنية من الصفر، سأرفع قضية ضد شركتي "ديزني" و"LucasFilm" بعدما أنهت عملي"؛ وذلك بسبب مواقفها المثيرة للجدل حول الهولوكوست وجائحة "كوفيد-19".

وتأتي القضية بدعم مباشر من رئيس منصة "اكس"، إيلون ماسك، الذي يتولَّى أتعاب الدعوى القضائية؛ استجابة لوعده بتمويل أي قضية إنهاء غير مشروع لعقد العمل، في حالة تعرض أحد مستخدمي "تويتر" للطرد بسبب منشوراته على التطبيق.