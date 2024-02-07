"سباق المقاهي" يحيي تقاليد تقديم القهوة والكرواسان في باريس بعد غياب 13 عاماً

بعد غياب دام 13 عامًا، يعود سباق الندّل إلى شوارع باريس يوم 24 مارس 2024.



الحدث الذي شهد النور لأول مرة قبل أكثر من قرن، يعود إلى العاصمة الفرنسية قبل 4 أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في فرنسا هذا الصيف.

أعيدت تسمية السباق ليصبح "سباق المقاهي"، وسيشهد مشاركة 200 شخص على مسار يمتد لكيلومترين، بداية ونهاية في مقر بلدية باريس، وفقًا للمسؤول عن شؤون التجارة، نيكولا بونيه أولالدج.

وذكر بونيه أولالدج الدور التاريخي للسباق الشعبي، الذي بدأ في عام 1914، في "تسليط الضوء على الخدمة المقدّمة على الطريقة الفرنسية وأسلوب الحياة الباريسي."



رئيس هيئة مياه باريس والمسؤول عن التحول البيئي، دان ليرت، يعبر عن فرحته بعودة هذا الحدث الأسطوري ويصفه بـ"ولادة جديدة لسباق أسطوري". بعد توقف تنظيمه في عام 2011 بسبب نقص التمويل، يعود السباق بميزانية تقدر بحوالي 100 ألف يورو.



وفقًا لما ذكره دان ليرت، فإن الموعد النهائي للتسجيل في المسابقة هو 20 مارس، وسيتعيّن على الندل والنادلات، سواء كانوا مبتدئين أو ذوي خبرة، حمل صواني القهوة والكرواسان والماء على مسار طوله 2 كيلومتراً والحرص على عدم سكبهما على الأرض، كما يُمنع المشاركون من الجري.

وفي لمسة نهائية أنيقة، يُشدد على أن جميع المشاركين سيظهرون بأزياء موحدة، تتألف من "قميص أبيض، وسروال أسود، ومئزر سيُقدم لهم".