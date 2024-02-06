حفل زفافٍ مزيف يثير الجدل .. والسلطات الهندية تتدخل في آخر لحظة

في واقعة غريبة من نوعها، ألقت السلطات في الهند القبض على 15 شخصاً، من بينهم اثنين من المسؤولين الحكوميين، في ولاية أوتار براديش، لتورطهم في عملية احتيال واسعة النطاق، عبر تنظيم حفل زفاف جماعي مزيف.

وتم الكشف عن عملية الاحتيال، بعد أن انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيه العرائس وهن يضعن أكاليل من الزهور، في حين ظهر بعض الرجال وقد أخفوا وجوههم.



وأقيم حفل الزفاف الجماعي في 25 يناير الماضي ، في منطقة باليا بولاية أوتار براديش.

ويقول المسؤولون إن حوالي 568 من الأزواج عقدوا قرانهم في هذا الحدث، ولكن تبين لاحقاً أن العديد منهم حصلوا على أموال، مقابل الظهور كعرائس وعرسان.

وكشف أحد السكان المحليين ويدعى فيمال كومار باتاك (19 عاماً) أنه تم دفع ما بين 500 روبية (6 دولار) و2000 روبية (24 دولار) لكل من الرجال والنساء مقابل التظاهر بأنهم عرائس وعرسان.

ووفقاً لموقع الحكومة على الإنترنت، توفر الحكومة 51000 روبية (615 دولار) كمساعدة للعروسين، منها 35000 روبية (420 دولار) تذهب للعروس، و10000 روبية (120 دولار) لشراء الأدوات المنزلية و6000 روبية (72 دولار) للزفاف.

وقال المسؤولون إنهم اكتشفوا عملية الاحتيال هذه قبل أن يتم تحويل أية أموال إلى المتهمين. وأضافوا "لقد قمنا على الفور بتشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء للتحقيق في الأمر والتحقق من جميع المستفيدين".