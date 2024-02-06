تايلور سويفت تتفوق على أساطير الموسيقى

سجلت نجمة البوب تايلور سويفت رقماً غير مسبوق في قطاع الموسيقى، بفوزها بجائزة غرامي لألبوم العام للمرة الرابعة، وذلك وسط سيطرة نسائية على نسخة هذا العام.

كما أعلنت سويفت أنها ستصدر ألبوماً جديداً في أبريل المقبل.

وفازت المغنية (34 عاماً) بجائزة ألبوم العام عن ألبومها «ميدنايتس»، لتتفوق على أساطير الموسيقى فرانك سيناترا وبول سايمون وستيفي وندر، الذين فاز كل منهم بالجائزة ثلاث مرات.

وقالت سويفت على المسرح إنها تشعر بسعادة غامرة بهذا التكريم، وإنها ستواصل كتابة الأغاني وغناءها. وأضافت «هذا يشعرني بسعادة غامرة... كل ما أريد فعله هو الاستمرار في ذلك».

وفي وقت سابق، حصلت سويفت على جائزة أفضل أداء صوتي في موسيقى البوب، واستغلت هذه اللحظة لتعلن أنها ستصدر ألبوماً في 19 أبريل المقبل.