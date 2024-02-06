شواطئ أيقونية في سيدني غير ملائمة للسباحة بسبب التلوث

طالبت السلطات في سيدني السياح والمحليين بالابتعاد عن 26 من الشواطئ الأيقونية بالمدينة الأسترالية، إثر تزايد معدل تلوث المياه عقب هطول الأمطار الغزيرة.

وقال مرصد نيوساوث ويلز لمراقبة الشواطئ، أخيراً، إن جودة المياه في الشواطئ المتضررة، التي تشمل روز باي بيتش وبالمورال باث وموراي روز بول وتامبورين باي، اعتبرت «غير ملائمة للسباحة»، جراء مستويات التلوث التي جرى رصدها هناك.

وقال المرصد إن شاطئ بوندي الشهير في سيدني لم يتضرر.

غير أن المرصد دعا السباحين وراكبي الأمواج إلى تفقد مستويات التلوث المحتملة في مواقع أخرى.

ويحدث تلوث مياه العواصف نتيجة للأمطار الغزيرة. ويعني فيضان نظام الصرف الصحي العمراني انتقال القمامة ومخلفات الحيوانات والمبيدات الحشرية وغيرها بشكل متزايد إلى الأنهار والبحيرات والبحر.