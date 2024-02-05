العثور على طفل عمره عامين فقد في غابة ألمانية

أعلنت الشرطة الألمانية العثور على طفل يبلغ من العمر عامين، كان قد تم الإعلان عن اختفائه، في منطقة غابات في أوبريلينباخ، على بعد حوالي 120 كيلومترا شمال شرق فرانكفورت، بعد عملية بحث استمرت قرابة سبع ساعات.

وبحثت الشرطة وعمال الإنقاذ عن الطفل طوال الفترة ما بعد ظهر يوم الأحد، وفقا للشرطة. وقال والده إنه فقد الطفل أثناء نزهة في الغابة في أوبريلينباخ.

وقال متحدث باسم الشرطة في فولدا: "إن الرجل التفت بنظره للحظة، وعندما نظر إلى الوراء، كان ابنه قد اختفى".

وتنفست أسرة الطفل الصعداء حوالي الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي (2230 بتوقيت جرينتش) عندما عثر عليه عمال الإنقاذ وهو مبلل وبارد بالقرب من طريق ريفي بين شتيركلسهاوزن وتقاطع بينهاوزن.

وبعد الفحص الطبي، تم تسليم الطفل إلى والديه، بحسب الشرطة. كان يعاني من انخفاض طفيف في درجة الحرارة. ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل حول حالته.

وشارك في عملية البحث نحو 100 من عمال الإنقاذ من فرقة الإطفاء. وكان هناك أيضا حوالي 120 شخصا من الشرطة ومنظمات الإغاثة، بما في ذلك طائرة والعديد من فرق الكلاب. وبحسب الشرطة، فقد ساعد العديد من المواطنين أيضا في البحث عن الطفل.

