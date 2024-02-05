صحيفة أمريكية: ايلون ماسك يتناول المخدرات مع مجلس الإدارة.. وأصدقاؤه يشاركونه خوفاً على أموالهم !

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" السبت أن إيلون ماسك استخدم المخدرات غير المشروعة مع معرفة العديد من المديرين الحاليين والسابقين لشركة "تسلا" و"سبايس إكس".

وذكرت الصحيفة نقلاً عن أشخاص شهدوا تعاطي ماسك للمخدرات أو تم إطلاعهم عليه، أن هناك مخاوف بشأن حجم تعاطي ماسك للمخدرات بشكل غير قانوني، وأنه تناول المخدرات مع بعض أعضاء مجلس الإدارة. وقالت الصحيفة، إن مجلس الإدارة لم يجر تحقيقات في هذه القضية ولم يوثق أي مخاوف.

وتعرضت العلاقة بين ماسك ومديريه لانتقادات شديدة من قبل قاضية في ولاية ديلاوير هذا الأسبوع، التي أشارت إلى تضارب المصالح في مجلس الإدارة في حكمها بأن حزمة رواتب ماسك البالغة 55 مليار دولار في عام 2018 تعتبر "مفرطة".

ولم يستجب ماسك ومحاميه أليكس سبيرو لطلبات وول ستريت جورنال للتعليق. وذكرت الصحيفة في تقرير سابق أن ماسك استخدم عقار "إل إس دي" والكوكايين والنشوة والفطر المخدر، غالبًا في الحفلات الخاصة. وأخبر سبيرو صحيفة وول ستريت جورنال في التقرير السابق أن ماسك كان يخضع لاختبارات المخدرات بشكل منتظم وعشوائي في "SpaceX" ولم يفشل أبدًا في الاختبار.

وذكرت الصحيفة نقلًا عن بعض الأشخاص أن بعض الأصدقاء شعروا أنه يتعين عليهم تناول مخدرات غير مشروعة مع ماسك لإنهم لا يريدون ازعاجه أو المخاطرة بخسارة "رأس المال الاجتماعي" لوجودهم في دائرته.

وقام ماسك بالرد عبر منصته "إكس" (تويتر سابقا) على تقرير وول ستريت جورنال الشهر الماضي حول تعاطيه المزعوم للمخدرات قائلاً : "مهما كان الذي كنت أفعله، فمن الواضح أنني يجب أن أستمر في القيام به!" مشيرًا إلى أن شركتي "تسلا" و"سبايس إكس" هما شركتا السيارات والفضاء الأكثر قيمة في العالم.

وأضاف: "إذا ساعدت المخدرات بالفعل في تحسين إنتاجيتي الصافية بمرور الوقت، فسوف أتناولها بالتأكيد!"

ويشرف ماسك على ست شركات: "تسلا"، و"سبايس إكس"، و"إكس"، مشروع حفر الأنفاق "The Boring"، مطور زراعة الدماغ "نيورالينك"، وشركة الذكاء الاصطناعي "xAI".