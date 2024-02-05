مهرجان سابورو للثلوج ينطلق بلا قيود

انطلق مهرجان سابورو للثلوج السنوي، في سابورو عاصمة هوكايدو باليايان، أمس، بعد إلغاء كل القيود المتعلقة بفيروس «كورونا» للمرة الأولى خلال أربع سنوات.

ومن المقرر أن تقام النسخة الـ74 من المهرجان، وهو أحد أكبر الفعاليات الشتوية في البلاد، في ثلاثة مواقع بالمدينة حتى 11 الجاري، بحسب وكالة أنباء «كيودو» اليابانية. ومن المقرر أن تضم المواقع نحو 190 تمثالاً جليدياً وثلجياً، بما في ذلك تماثيل نحتها السكان المحليون.

ويضم الموقع الرئيس، في متنزه أودوري الواقع بوسط المدينة، تمثالاً ثلجياً بارتفاع 12 متراً لشخصيات من مسلسل الرسوم المتحركة الشهير «غولدن كوموي»، الذي يجسّد عرقية السكان الأصليين (أينو) التي ترجع لشمال اليابان.

وعادت أكشاك الطعام في الدورة الحالية عقب رفع قيود جائحة «كوفيد-19».

وكان المهرجان يجذب أكثر من مليوني شخص سنوياً قبل جائحة «كورونا»، التي أجبرت المنظمين على جعل المهرجان افتراضياً في عامي 2021 و2022، بينما أقيم على نطاق ضيق العام الماضي.